Un taux de distribution de 6,47% en 2019 pour la SCPI Neo

Lancée en juin 2019, la SCPI Neo a d'emblée adopté une approche novatrice dans le monde de la pierre papier, avec des frais de souscription à 0% alors que le marché tourne en moyenne autour de 10%. Un avantage concurrentiel non négligeable pour cette jeune SCPI, en contrepartie d'une commission de retrait de 6% TTC pour les associés qui revendraient leurs parts moins de 5 ans après la souscription.

Le premier bulletin trimestriel d'information de la SCPI Neo vient d'être publié, et le moins que l'on puisse dire est qu'il est plutôt flatteur pour la société de gestion Novaxia Investissement : cette SCPI affiche un taux d'occupation financier de 100% avec une capitalisation qui atteint déjà 16,9 millions € au 31/12/2019. Il y a 4 actifs immobiliers en portefeuille avec un bon équilibrage sectoriel (53% bureaux, 47% hôtels) et géographique (53% France, 47% Allemagne). Dans le détail, il s'agit d'un hôtel 4* situé dans le centre de Brême, ville portuaire du nord de l'Allemagne, acheté en septembre 2019 pour un montant d'environ 7,4 millions € avec un rendement locatif de 5,19% sur un bail de plus de 18 ans de durée résiduelle, et de trois lots à usage de bureaux d'une surface globale de 3395 m2 situés à Nantes, acquis en novembre 2019 pour un montant de 9,05 millions € avec un rendement locatif de 6,88%. Et d'autres projets d'investissements sont déjà dans les tuyaux à Nanterre, Toulouse et Madrid...

Résultat de ce bon équilibrage entre collecte et investissements de qualité, la société de gestion Novaxia Investissement a procédé sur la SCPI Neo à une première distribution de 11,65 € par part au titre de l'année 2019, soit un taux de rendement de 6,47% rapporté au prix de souscription de 180 €. C'est largement au-dessus de l'objectif long terme de distribution de 5,50%, alors même que l'année 2019 n'a pas été complète puisque cette SCPI a été juridiquement créée en juin 2019 !

Comme pour justifier ces excellents chiffres, Novaxia Investissement rappelle dans le bulletin trimestriel d'information de la SCPI Neo que « la société de gestion n'est plus rémunérée pour lever des capitaux mais bien pour les investir, et ça change tout ! »