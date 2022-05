Un projet de gratte-ciel à Toulouse contesté devant la justice

Des opposants à la construction d'un immeuble de 150 mètres de haut dans le centre de Toulouse ont remis en cause vendredi devant la justice le permis de construire de la Tour d'Occitanie, estimant que le projet n'était pas abouti.

Le rapporteur public du tribunal administratif (TA) de Toulouse a rejeté les arguments des opposants au gratte-ciel. Le Tribunal devrait rendre sa décision avant l'été.

"La tour aujourd'hui ne peut pas être construite, on ne connait pas sa consommation d'énergie, on ne connait pas ses impacts réels sur l'environnement. Que fait-on d'un projet qui n'est pas abouti? Comment la population toulousaine peut comprendre qu'un permis de construire ait été accordé", s'étonne Alice Terrasse, l'avocate des plaignants.

France nature environnement (FNE), Droit au logement (DAL) et des riverains ont saisi la justice administrative.

La construction de cette tour, serait une première dans la 4e ville de France, dépourvue de hauts immeubles.

Ce projet de l'architecte américain Daniel Libeskind est un bâtiment de 40 étages végétalisé de haut en bas, avec des façades de verre en spirale.

La tour doit abriter 11.000 m2 de bureaux, des commerces, un peu plus d'une centaine de logements, un restaurant-bar panoramique, un hôtel et des locaux SNCF dans le socle du bâtiment, situé près de la gare.

"C'est un projet auquel on croit beaucoup. On ne va pas chercher des architectes internationaux, comme Daniel Libeskind, pour sortir un produit médiocre", tente de rassurer Eric Paillot, vice-président compagnie de Phalsbourg, qui mène le projet.

"Ce réflexe systématique de dire 'ils vont faire mal', me parait partisan. La verticalité, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est une réponse à notre problématique environnementale", souligne M. Paillot.

Si le tribunal administratif rejette les recours, les associations peuvent encore faire appel devant le Conseil d'Etat.

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) voit dans la Tour Occitanie "la signature architecturale à la hauteur de l'ambition d'une métropole européenne". L'agglomération toulousaine, où se trouve le siège du géant européen Airbus, est en forte expansion démographique grâce au secteur de l'aéronautique.