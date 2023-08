Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, a annoncé la mise en place d’un Pass Colo en 2024. De quoi s’agit-il ?

Un Pass Colo pour 2024-iStock-Hero Images

Les jolies colonies de vacances

« Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa » chantait Pierre Perret dans les années 1960. Et si le chanteur n’était pas un grand fan de ces fameuses colonies de vacances, ce n’est pas le cas de tous les Français. Durant l’été 2018, par exemple, 14 % des collégiens de 13 ans sont partis. Et comme le précise l’Injep (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire), plus les familles sont à l’aise financièrement et plus les départs en colonie de vacances sont fréquents. Bonne nouvelle toutefois, pour aider un grand nombre de familles à offrir de tels séjours à leurs enfants, un Pass Colo va être mis en place en 2024.

Que faut-il savoir sur le Pass Colo ?

Géré par VACAF, le dispositif de la Caf (Caisse d’allocations familiales), le Pass Colo sera financé par l’État et sera dédié aux enfants de 10 et 11 ans qui entreront au collège à la rentrée suivante. « C’est une année charnière. Les enfants sont également plus autonomes » a indiqué Aurore Bergé. Comme précisé par cette dernière, le Pass Colo devrait permettre à environ 80 % des enfants de partir en vacances. La Caf a de son côté ajouté que les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 1 500 € - soit 4 000 € ou moins de revenus mensuels - pourront bénéficier du Pass Colo. Quel sera le montant de ce fameux pass ? Il sera compris entre 200 et 350 € et sera adapté aux revenus des familles : 350 € pour les familles au quotient familial inférieur à 200 € ; 300 € pour les familles au quotient familial compris entre 201 et 700 € ; 250 € pour les familles au quotient familial compris entre 701 et 1 200 € ; 200 € pour les familles au quotient familial compris entre 1 201 € et 1 500 €. L’aide sera versée directement à l’organisateur du séjour (organisateur qui devra être labellisé « Pass Colo »). Elle pourra être complétée par d’autres aides (Caf, dispositif colos apprenantes…) comme l’a fait savoir la Caf.

Pourquoi ce Pass Colo ?

« Quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent, c’est : “Qu’est-ce que tu as fait pour les vacances ?” Quand on n’a rien à dire, c’est très difficile » a déclaré Aurore Bergé afin d’expliquer le choix de mettre en place ce dispositif qui va aider un grand nombre de familles modestes et de familles de la classe moyenne. Mais la mise en place de cette aide a un autre objectif : encourager les Français à se tourner davantage vers les colonies des vacances dont la cote de popularité a beaucoup baissé ces dernières années. Découverte de la nature et de nouveaux sports, gain d’autonomie, dépassement de soi… Les avantages de partir sont pourtant nombreux. Néanmoins, l’aspect financier reste un frein pour de nombreuses familles. Avec le Pass Colo, des enfants qui ne sont jamais partis en vacances vont pouvoir avoir cette chance.