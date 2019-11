Un "nouveau droit de propriété" étudié à l'Assemblée

Ce nouveau droit, proposé par le MoDem, consiste en une dissociation du foncier et du bâti.

Le député centriste Jean-Luc Lagleize à l'Assemblée nationale. ( AFP / GERARD JULIEN )

Réduire le coût du foncier, c'est l'objectif d'une proposition de loi faite par le député MoDem Jean-Luc Lagleize et étudiée par l'Assemblée nationale jeudi 28 novembre. L'élu souhaite créer un "troisième droit de propriété" en plus de la propriété classique foncière et de la propriété par démembrement (nue-propriété et usufruit).

Ce nouveau droit consistera en la "dissociation entre le foncier et le bâti", précise le député centriste. Cela permettra notamment aux maires qui le souhaitent "de mettre en place une plus grande mixité sociale dans leurs zones tendues", affirme l'élu de Haute-Garonne.

Un droit de propriété géré par un office foncier libre

Concrètement, il s'agit de permettre aux collectivités de créer un office foncier libre (OFL), qui leur permettrait de proposer des baux sur le foncier qu'elles aménagent (domaine privé des collectivités, de l'État ou de ses établissements publics).

Les députés ont prévu, à l'initiative des communistes, que les OFL devront être gérés par des sociétés à capitaux publics ou majoritairement publics pour prévenir les risques spéculatifs.

LREM a plaidé en commission pour que la disposition soit renvoyée à une habilitation au gouvernement à procéder par ordonnance, suscitant des critiques de l'opposition.

Les ventes aux enchères lors des cessions de foncier également à l'étude

Parmi les autre mesures étudiées jeudi 28 novembre, figure la suppression à compter de 2021 des ventes aux enchères lors des cessions de foncier par l'État ou les collectivités. Celles-ci ont "un effet positif immédiat", mais "délétère" sur les quartiers où elles ont lieu en créant "une nouvelle référence" de prix, selon M. Lagleize.

Les députés examineront enfin un texte qui entend pérenniser une expérimentation en Île-de-France permettant de préempter des espaces boisés, et un autre visant à améliorer la trésorerie des associations.