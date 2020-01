Grâce à l'existence de l'espace Schengen, les Européens peuvent se déplacer librement sur le territoire sans visa. Côté paiement, les pays membres de l'UE ne disposent toutefois pas d'un système fait-maison utilisable sur tout le continent. Les plus importantes banques des pays membres tentent actuellement de résoudre ce problème. Si tout se passe bien, le premier dispositif de paiement paneuropéen devrait bientôt voir le jour.



L'Union européenne œuvre actuellement à la mise en place d'un dispositif bancaire permanent unique. Grâce à ce dernier, les États membres ambitionnent de se défaire des systèmes étrangers qui dominent les échanges financiers dématérialisés dans le monde entier. Pour l'instant, peu de détails ont été révélés. Zoom sur cette nouvelle.

Un nouveau dispositif de paiement paneuropéen pour bientôt / Istock.com - fcafotodigital

Vers un moyen de paiement paneuropéen exclusif

Depuis toujours, les géants américains Visa et Mastercard sont les seuls dispositifs bancaires à permettre facilement les échanges financiers d'un pays à un autre. En Europe ; comme dans les autres régions du globe, ces sociétés dominent, talonnées de près par les Chinois avec WeChatPay et Alipay. En dépit de l'existence d'acteurs nationaux dans ce domaine, il n'existe pour l'instant aucun moyen de paiement instantané d'un pays européen à un autre sans passer par ces alternatives étrangères. La situation pourrait éventuellement changer dans les mois à venir. En effet, les vingt plus grosses banques d'Europe, dont six Françaises, tentent de mettre sur pied une solution de paiement unique et exclusivement européenne. En cas de réussite, ce dernier remplacerait totalement les traditionnelles cartes Visa et Mastercard en Europe.

Une initiative en cours de discussion

Instaurer un moyen de paiement paneuropéen, tel est donc le nouveau projet du secteur bancaire de l'UE. Selon les informations relayées par l'AFP, ce dernier a été baptisé PEPSI, non en référence à la célèbre boisson du superbowl américain, mais plutôt pour "Pan European Payment System Initiative". Concrètement, PEPSI devrait permettre tout type de transfert d'argent au sein de l'espace européen, a confirmé une source proche du dossier auprès de l'AFP. Pour l'instant, le projet en est encore au stade de réunion basée sur l'étude de la pertinence d'un tel dispositif. "C'est un sujet complexe, cela prend du temps", affirme cette même source. Les vingt banques européennes impliquées dans l'initiative devront décider de poursuivre ou non le projet au mois de décembre de cette année.

La souveraineté européenne en question

Au vu du succès grandissant de Visa et de Mastercard, la Banque Centrale Européenne (BCE) a commencé à s'inquiéter de la place de l'Europe dans ce domaine. D'après la source de l'AFP, cette dernière a suggéré, en 2017, la mise en place d'un système financier global qui lierait tous les États membres de l'UE. Le projet serait né de cette injonction. Toutefois, il ne s'agit pas là de la première tentative de l'UE en la matière. En effet, un projet baptisé "Monnet" avait émergé en 2011, les mêmes objectifs en tête, pour être aussitôt abandonné, faute de soutien. Il ne reste donc plus qu'à voir jusqu'où le projet PEPSI ira. Sur le même sujet, le paiement en ligne par selfie pourrait bientôt voir le jour.