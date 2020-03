Un niveau record d'investissement en 2019 sur le marché immobilier tertiaire lyonnais

La société américaine de conseil en immobilier JLL estime que 2019 aura été l'année de tous les records pour l'immobilier tertiaire dans la capitale des Gaules : + 32% pour le nombre de m2 commercialisés par rapport à 2018, à 440 000 m2, et surtout +70% à 2,5 milliards € sur l'investissement. Rien que sur le 4ème trimestre 2019, 1,1 milliard € a été investi en immobilier tertiaire à Lyon, c'est un record absolu et une hausse de 36% par rapport au T4 2018.

Sur le front locatif, le nombre de m2 pris à bail à Lyon atteint des niveaux jusqu'alors inconnus, preuve s'il en est de l'essor économique de cette région. « L'agglomération, qui a franchi pour la première fois la barre des 300 000 m² commercialisés en 2018, passe une nouvelle étape en dépassant le seuil des 400 000 m² à fin 2019, analyse Laurent Vallas, directeur JLL Lyon & Régions. Les très grandes transactions, ainsi que le dynamisme global du marché, permettent à la métropole lyonnaise d'écrire une nouvelle page de son histoire, et font de cette année 2019 l'année de référence. »

L'offre immédiate de bureaux dans l'agglomération lyonnaise ne suit pas encore cette dynamique locative puisqu'elle touche un point bas absolu à 254 600 m² immédiatement disponibles. On peut considérer qu'il s'agit d'un véritable assèchement du stock de locaux disponibles sous l'effet de la croissance de la demande locative. Le taux de vacance chute ainsi à 4%, l'offre disponible correspondant à moins de huit mois de commercialisation. Intra-muros, le taux de vacance est encore plus faible à 3,2%. Mais les promoteurs adaptent leurs programmes à cette situation de quasi-pénurie en accélérant fortement la production d'immeubles neufs pour les prochains trimestres : « 2019 sera la troisième et dernière année de repli en termes de livraisons pour la région lyonnaise, confirme Laurent Vallas. 134 000 m² de nouvelles surfaces tertiaires sont venues alimenter le parc lyonnais depuis le début de l'année dont 65 % étaient déjà pré-commercialisées lors de leur livraison. La cadence des livraisons devrait nettement s'accélérer en 2020 avec 150 000 m² (hors clé en main) - en chantier ou avec un permis de construire accepté - livrables. Plus de 100 000 m² sont encore disponibles à la commercialisation et devraient venir alimenter le stock d'offres lyonnaises. »