Un mois de février timide pour l'assurance-vie

Les épargnants ont déposé en février 1,1 milliard d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs contrats d'assurance-vie, indique mercredi France Assureurs, une somme dans la lignée des mois précédents mais bien inférieure à celle du Livret A sur la période.

"L'assurance-vie poursuit son développement (...) dans la droite ligne du rythme de développement de l'année 2022", a souligné le directeur général de la fédération professionnelle Franck Le Vallois à l'occasion d'une conférence téléphonique.

Et dans la lignée de janvier lorsque les contrats d'assurance vie avaient gonflé de 1,2 milliard d'euros.

L'ensemble des cotisations, c'est-à-dire les sommes versées sur les contrats, a totalisé en février 13 milliards d'euros, un record depuis 2010 pour un deuxième mois de l'année, tandis que les prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) se sont élevées à 11,9 milliards d'euros.

Le détail des supports est contrasté: les fonds en euros ont subi un recul de leurs encours de 1,7 milliard d'euros quand les placements en unités de compte (UC), potentiellement plus rémunérateurs mais également plus risqués, ont enregistré à l'inverse une collecte nette de 2,8 milliards d'euros.

L'encours total de l'assurance vie est stable sur un an, à 1.874 milliards d'euros, soit un bon tiers de l'épargne des Français.

Dans le même temps, les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) ont fait le plein: ils ont enflé de plus de 8 milliards d'euros en février, selon la Caisse des dépôts.

Leurs rendements sont meilleurs: 3% net d'impôt pour ces deux produits, contre 2% en moyenne pour les fonds euros de l'assurance-vie, selon les calculs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sans compter la fiscalité.

"L'assurance vie est de plus en plus concurrencée par les livrets d'épargne réglementée", a réagi Philippe Crevel, du Cercle de l'Epargne.

Comme les banquiers et les gestionnaires d'actifs, les assureurs doivent par ailleurs gérer depuis plusieurs mois le moment critique de hausse des taux directeurs des banques centrales.

Si cette politique destinée avant tout à contrer l'inflation leur permet d'investir dans de nouvelles obligations plus rémunératrices, elle diminue la valeur de marché de leurs obligations plus anciennes, devenues difficiles à revendre si nécessaire.

"Il n'y a pas de risque en assurance-vie pour les épargnants", avait souligné mardi à l'AFP M. Le Vallois.

"L'assurance-vie ne connaît pas de difficultés, il n'y a pas de sortie massive" ni de "désamour des Français" pour ce produit, a-t-il complété mercredi.