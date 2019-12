Un Français sur cinq détient un crédit à la consommation

Le crédit à la consommation renoue avec ses plus hauts. Selon une enquête inédite de l'Observatoire Société et Consommation (ObSoCo) pour le spécialiste du crédit à la consommation Cofidis, près d'un Français sur cinq est détenteur d'au moins un de ces crédits. « Entre 2010 et 2018, le marché atteint 19 % et revient désormais à son plus haut niveau, cela signifie que 10 millions de personnes de 18 ans et plus en détiennent un », précise Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis.Cette hausse est d'autant plus remarquable selon ce professionnel que le crédit à la consommation a été strictement réglementé ces dernières années. En 2010, la loi Lagarde freine son obtention en encadrant davantage ses conditions d'octroi et de publicité. Quatre ans plus tard, la loi Hamon limite à un an la durée du crédit renouvelable et oblige les créanciers à consulter le Fichier des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour lutter contre le surendettement.Davantage de jeunes et de seniorsAlors comment expliquer le regain d'engouement pour le crédit à la consommation ? La baisse continue depuis dix ans de ses taux explique pour beaucoup son retour en grâce (à 3,55 % en moyenne en septembre, selon la Banque de France). Dans le même temps, « les profils ont évolué, analyse Mathieu Escarpit. On assiste à un phénomène générationnel nouveau d'un bout à l'autre de la pyramide des âges. » Les jeunes de 25 à 34 ans font davantage appel au crédit à la consommation (24 %), de même que les 65-74 ans (20,4 %, + 2,2 points sur 8 ans).En ce qui concerne les seniors, cela s'explique assez logiquement par l'allongement de la durée de vie. « De plus en plus d'entre eux restent actifs plus tard et cherchent à s'équiper d'une nouvelle voiture ou à rénover leur résidence au moment de leur départ à la retraite, analyse le directeur marketing de Cofidis. Quant aux plus jeunes, ils ...