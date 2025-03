Un chronographe calendrier perpétuel pour la Navitimer de Breitling

Avec un cadran bleu glacier, cette nouvelle Navitimer hérite du mouvement récemment embarqué à bord d’une édition anniversaire de la marque.

Faut-il présenter la Navitimer à un amateur de montres ? Le modèle iconique de Breitling a accompagné chaque pas de la conquête du ciel des décennies durant, avec sa règle à calcul circulaire, sa lunette crantée et sa fonction chronographe. De quoi faire de cette pièce conçue originellement en 1952 pour l’AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) un véritable copilote à porter au poignet.



La toute nouvelle Navitimer tout juste dévoilée par la marque au B ailé (affichée à 28000 €) arbore un cadran bleu glacier associé à des poussoirs champignon, à une lunette en platine et à un boîtier en acier de 43 mm de diamètre. Mais elle embarque surtout le mouvement chronographe de manufacture à calendrier perpétuel, le calibre B19, issu de la série limitée créée pour le 140e anniversaire de la marque. Il s’agit là du premier mouvement à calendrier perpétuel de Breitling à afficher le jour, la date, le mois et la phase de lune, affichée à 12 heures sur son cadran.

Avec cette pièce, Breitling poursuit son envolée vers le haut de gamme de l’horlogerie contemporaine. Mais à un tel prix, ce chronographe calendrier perpétuel figure en même temps parmi les plus abordables du marché aux yeux des amateurs. En plus des tests de précision indépendants rigoureux nécessaires à l’obtention de la certification COSC, ce calibre B19 a également été soumis à une simulation de vieillissement de 16 ans comprenant, entre autres, 100 000 remontées de couronne, 3 456 000 rotations de poids et 60 000 chocs à 500G. Conçu et assemblé à la Chronométrie de Breitling à La Chaux-de-Fonds, ce calibre B19 promet une réserve de marche exceptionnelle de 96 heures.