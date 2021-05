Un autre acheteur dispute la propriété acquise par George Clooney

L'acquisition d'une propriété en Provence par l'acteur américain George Clooney, à Brignoles dans le Var, est contestée en justice par l'avocat d'un autre acquéreur qui affirme l'avoir achetée avant pour 6 millions d'euros, a-t-on appris auprès du parquet de Draguignan lundi.

"Pour le cas où le vendeur passerait outre et vendrait néanmoins avec le concours d'un notaire le bien à une tierce personne, en l'occurrence M. Clooney, il règnera une incertitude sur le bien immobilier tant que le tribunal judiciaire de Draguignan n'aura pas tranché, c'est-à-dire dans un délai d'un an à quatre ans", a indiqué à l'AFP Me Guy Azzari, confirmant une information de Var-Matin.

"Le tribunal a bien été saisi en mars d'une assignation sous la constitution de Me Azzari contre les propriétaires vendeurs", a précisé à l'AFP le parquet de Draguignan, en précisant que dans cette procédure au civil, "les avocats des parties échangeront leurs pièces et conclusions avant que le dossier ne soit prêt pour être fixé pour plaidoirie à une audience publique, ce qui prendra plusieurs mois a minima".

La mairie de Brignoles avait annoncé jeudi dernier que l'acteur américain allait devenir le plus célèbre administré de la commune en achetant le domaine du Canadel, qui abrite une bastide du 18e siècle, avec lac, piscine, tennis, vignes et oliviers, à une grosse demie-heure de route de deux autres stars d'Hollywood, le producteur George Lucas, propriétaire depuis 2017 du Château Margüi à Chateauvert et l'ex-couple Angelina Jolie et Brad Pitt, depuis 2008 au domaine du Miraval à Correns.

Or, révèle Me Azarri dans son assignation, son client avait répondu en août 2020 à une annonce d'un conseil en immobilier de luxe pour un château, le fameux Domaine du Canadel. Mis en vente 6,9 millions d'euros, il affirme que la vente a été consentie le 17 août pour 6 millions d'euros, avec signature devant notaire prévue en novembre, avant que les vendeurs, un richissime couple australien très âgé résidant à Monaco, ne demandent une rallonge à 6,2 millions d'euros puis se rétractent.

L'assignation cite l'annonce passée en août qui détaille les avantage du Domaine du Canadel, outre une possibilité d'y planter 21 hectares de vignes supplémentaires et plusieurs dizaines d'hectares d'amandiers. La propriété avec son château de 940 m2 tire des revenus de l'exploitation d'un parc solaire et d'une carrière et "la mairie est favorable à accorder un permis de construire pour un hôtel de luxe".