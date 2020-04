Un architecte a conçu ces cabines de test pour le coronavirus

Pour accompagner l'épidémie et le déconfinement, il va falloir proposer différents types de lieux permettant d'effectuer des tests dans la plus grande sécurité.

S'inspirant de ce qui se fait déjà à l'étranger, la France a commencé à mettre en place des drives pour effectuer des tests de dépistage du Coronavirus. Mais dans les zones urbaines denses, il faudra aussi permettre aux personnes sans véhicule de se tester. C'est pour elles que l'architecte médical américain Albert Rhee (et époux d'une infirmière) de la société de design CannonDesign, à Chicago, a conçu cette cabine. L'idée est de concevoir un modèle facile à installer, facile à dupliquer et qui garantisse un maximum de sécurité pour les soignants et pour le public.

En gardant à l'esprit la pénurie mondiale d'équipements de protection individuelle (EPI), il a conçu cette cabine de dépistage sans rendez-vous pour éliminer l'exposition physique du patient au soignant. Cette structure temporaire fonctionne avec un flux alterné de patients. Alors qu'un stand est occupé par un patient, le stand adjacent peut être désinfecté en 10 minutes en préparation pour le patient suivant. Cette conception s'appuie sur des opérations de tests déjà en place à l'hôpital général Yang Ji de Séoul, en Corée du Sud (voir la vidéo ci-dessous). Des solutions comparables ont vu le jour dans le monde entier, mais la conception semble se limiter à des applications à utilisateur unique.

L'équipe de CannonDesign a développé un jeu de schémas pour son système modulaire afin de permettre la conception et la production de ces cabines à grande échelle. À en croire ses concepteurs, ce type de cabine peut être déployé sur pratiquement n'importe quelle surface plane et extérieure et être alimenté par une seule prise électrique domestique.

