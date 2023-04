Trophées des meilleurs placements immobiliers : les 4 SCPI de commerces

La sélection du Revenu des meilleurs SCPI commerces. (© DR)

Les SCPI de commerces investissent dans des murs de boutiques ou des grands centres commerciaux à potentiel. Le Revenu a attribué un Trophée d'Or à quatre d'entre elles qui sortent du lot.

Avec des taux de distribution bien supérieurs à la moyenne du secteur toutes SCPI confondues, les SCPI de commerces (murs de boutique, grands centres commerciaux, nouveaux «retail parks», etc.) prouvent leur résistance quand elles s'adaptent au mode de consommation des particuliers.

La rédaction du Revenu a analysé les principales SCPI de commerces et a attribué un Trophée d'Or à quatre d'entre elles, à souscrire dans une optique de diversification de son portefeuille de placements immobiliers.

Voici en détails leurs principales caractéristiques en termes de performances (rendement, évolution du prix de la part) et de patrimoine (secteur, implantation géographique, principaux locataires, dernières acquisitions, etc.)

Altixia Commerces (Altixia Reim)

Deux axes d’investissement pour Altixia Commerces : l’un classique, les “retails parks” des grandes métroples régionales pour la stabilité, le second plus original, l’acquisition de commerces de proximité en Vefa dans des écoquartiers et des zones de renouvellement urbain, pour une recherche de plus-value à terme. Des choix d’investissements qui la classent parmi les meilleures.

Repères

Date de création : 2018

Capitalisation : 95,7 millions d’euros