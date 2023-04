Trophées 2023 des meilleurs placements immobiliers : les 6 SCPI diversifiées lauréates

La sélection du Revenu des 6 SCPI diversifiées. (© DR)

Les SCPI diversifiées (bureaux, commerces, logistique, etc.) se distinguent par leur rendement moyen élevé proche de 6% en 2022. Découvrez les six lauréats des Trophées d’Or 2023 du Revenu dans cette catégorie.

Comme leur nom l'indique, les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI) diversifiées investissent dans au moins trois secteurs différents : bureaux, commerces, logistique, etc. Aucun d'entre eux ne doit être majoritaire.

Une stratégie gagnante puisqu'elles se classent parmi les plus performantes avec un rendement moyen proche des 6% en 2022.

Parmi toutes les SCPI diversifiées à capital variable analysées, la rédaction du Revenu a attribué un Trophée d'Or à six d'entre elles.

Découvrez ci-dessous leurs principales caractéristiques en termes de performances et de patrimoine : répartition sectorielle et géographique, principaux locataires, dernières acquisitions, etc.

Cap Foncières & Territoires (Foncières & Territoires)

Avec un rendement de 5,92 %, Cap Foncières & Territoires confirme sa bonne santé et son taux de rendement régulier toujours parmi les meilleurs, sans puiser dans ses réserves. Elle se distingue en investissant uniquement dans des métropoles régionales et dans des surfaces moyennes. Une recherche de stabilité en privilégiant des biens de qualité et facilement accessibles par les transports.

