Trophées 2023 des meilleurs placements immobiliers : les 4 SCPI de bureaux

La sélection du Revenu pour les 4 meilleures SCPI de bureaux/ (© DR)

La catégorie des SCPI de bureaux est la plus ancienne et la importante en termes de capitalisation. Quatre d'entre elles ont retenu l'attention de la rédaction du Revenu et ont obtenu un Trophée d'Or.

Piliers historiques du secteur, les SCPI de bureaux méritent le détour. Résilients face au télétravail, les bureaux fonctionnels et bien situés devraient en effet se valoriser au cours des dix prochaines années.

La rédaction du Revenu a analysé toutes les SCPI de bureaux à capital variable actuellement commercialisé et a attribué un Trophée d'Or à quatre d'entre elles.

Découvrez ci-dessous leurs principales caractéristiques en termes de performances et de patrimoine : répartition sectorielle et géographique, principaux locataires, dernières acquisitions, etc.

Épargne Foncière (La Française REM)

Épargne Foncière cumule les particularités. Elle est l’une des plus anciennes SCPI, affiche la plus grosse capitalisation et détient l’un des plus importants parcs immobiliers (quatre cents immeubles). Elle a pu, grâce à une forte collecte, capter les tendances économiques du marché, renouveler son patrimoine (bureaux et commerces) et continuer à servir un rendement régulier

Repères

Date de création : 1968

Capitalisation : 5,1 milliards d’euros

Nombre d’associés : 54.197

Souscription

Prix de la part : 835 euros

Versement minimum : 835 euros

Frais à l’achat : 9%

Frais de gestion : 12%