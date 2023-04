Trophées 2023 des meilleures SCPI et des placements immobiliers non cotés : découvrez les 25 lauréats

La rédaction du Revenu décerne un Trophée d’Or aux meilleurs placements dans des fonds immobiliers non cotés : SCPI, SCI, OPCI et même les forêts à travers les GFI. (© DR)

Pour la première fois, la rédaction du Revenu décerne un Trophée d’Or aux meilleurs placements dans des fonds immobiliers non cotés : SCPI, SCI, OPCI et même les forêts à travers les GFI. Découvrez la liste complète des 25 lauréats 2023.

L’intérêt de nos lecteurs pour les placements en parts de SCPI , et plus généralement pour les fonds immobiliers non cotés, est grandissant. Le marché s'étoffe et compte désormais des dizaines de fonds accessibles en direct ou via les contrats d'assurance vie.

C’est pour répondre à la demande de nos lecteurs que la rédaction du Revenu a décidé de sélectionner les meilleurs d'entre eux à travers la création des Trophées d’Or des meilleurs placements immobiliers dans des fonds.

L’annonce des vingt-cinq lauréats s’est déroulée ce jeudi 20 avril 2023 à Paris lors d’une cérémonie présidée par Robert Monteux, fondateur du Revenu, en présence des professionnels du secteur.

Découvrez les seize meilleures sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) dans quatre catégories, les quatre meilleures sociétés civiles immobilières (SCI) dans l’assurance vie, les trois meilleurs organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ainsi que les deux meilleurs groupements forestiers d’investissement (GFI) actuellement ouverts à la commercialisation.

Trophées d'Or des meilleures SCPI diversifiées

Cap Foncières & Territoires (Foncières & Territoires)

Corum Origin (Corum Asset Management)

Epsilon 360° (Epsilon