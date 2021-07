La sauvegarde de la planète ne se limite pas à la réduction des déchets physiques. En effet, sans forcément en être conscients, les internautes polluent autant que les voitures et les avions. Les mails stockés par milliers dans la boîte de réception font notamment partie du problème à l'origine de la pollution numérique. Conservé dans des serveurs énergivores, un seul courrier électronique gardé trop longtemps génère 10 grammes annuels de gaz carbonique.



Les mails circulent par milliards dans le monde entier, et ce, à chaque seconde qui passe. Parmi eux se trouvent des mails importants, mais aussi des spams et des newsletters dont 90% va certainement resté dans la boîte de réception, souvent non-lus. Cette quantité massive stockée dans les data center engendre une émission conséquente de CO2. La solution ? Vider régulièrement la boîte mail, un geste loin d'être anodin pour le salut de la planète. Zoom sur les façons de procéder.

Trier ses mails, un petit geste simple, mais écologique / iStock.com - tolgart

Le poids des mails dans la pollution : un bilan alarmant

Bien qu'innovants, les mails pèsent lourd dans la balance écologique dans la mesure où un seul mail équivaut à 4 grammes de gaz carbonique. Cette pollution numérique est due à l'énergie sollicitée par les serveurs et les ordinateurs pour les faire circuler. S'il est gardé longtemps, ce mail émettra 10 grammes de CO2 par an. En sachant que plus de 281 milliards de mails circulent tous les jours au niveau mondial, cela donne une idée précise de la quantité alarmante de gaz à effet de serre générée. Cependant, arrêter d'envoyer des mails du jour au lendemain n'est pas possible. D'ailleurs, un Français en reçoit en moyenne 39 par jour. Le problème réside dans le stockage inutile de ces mails dans la boîte. Garder 10 000 à 50 000 courriers électroniques par personne coûte très cher à la planète.

Gérer les entrées et les sorties de la boîte mail

Le comportement en ligne est à revoir de manière drastique pour le bien de la planète. Pour réduire dans un premier temps l'empreinte carbone de la boîte de réception, il est conseillé de la vider des mails inutiles. Pour information, se débarrasser de 30 mails, c'est économiser l'équivalent de l'énergie consommée journellement par une ampoule. Pour ceux qui ne savent pas forcément par où commencer, se désabonner des newsletters et lutter contre les spams sont une façon sûre de procéder. Ces mails indésirables, même non lus, émettent 0,3 grammes de CO2 et leur conservation pèse tout aussi lourd qu'un mail régulier dans la balance écologique. Enfin, il faut éviter dans la mesure du possible d'envoyer des mails inutiles.

Des outils pratiques pour trier la boîte de réception

Si, de son côté, Gmail permet enfin de programmer l'envoi de ses mails, une meilleure gestion de la boîte de réception peut également nécessiter l'usage d'un outil spécialisé. Cleanfox fait partie des services les plus sollicités en la matière. Ce logiciel trie efficacement les spams et newsletters qui entrent dans la boîte de réception. Il indique aussi la quantité de CO2 épargnée après suppression d'un nombre de mails donné. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que les mails, bien que petits, sont très énergivores et polluants. Faire régulièrement le ménage dans la boîte de réception est un geste écologique non négligeable.