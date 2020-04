Transports : la SNCF appelle à limiter les déplacements, Djabbari souhaite un retour ordonné des "exilés" parisiens

Le déconfinement s'annonce particulièrement compliqué pour les transports publics qui vont devoir appliquer de strictes règles de distanciation après le 11 mai, ce qui réduira drastiquement leur capacité au moment où la fréquentation devrait reprendre.

Distanciation sociale mise en oeuvre dans un métro en Colombie. ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Lors de la présentation du plan de déconfinement mardi 28 avril à l'Assemblée, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le port du masque serait obligatoire dans les transports en commun et qu'il faudrait respecter une distance d'au moins un mètre entre chaque passager. En Île-de-France, cela correspond, selon la SNCF et la RATP, à une réduction d'environ 80% de la capacité d'un réseau déjà bien chargé en temps normal. Et si les pouvoirs publics vont s'employer à faire "remonter au maximum l'offre de transports urbains" à partir du 11 mai, elle ne retrouvera néanmoins pas immédiatement son niveau habituel à l'heure où bureaux et commerces rouvriront.

Devant la complexité de cette équation, la SNCF a lancé un "appel solennel" aux employeurs pour poursuivre le télétravail et décaler les horaires après la fin du confinement, afin de réduire les besoins de déplacements . "Compte tenu des annonces du gouvernement, nous allons travailler, avec les autorités organisatrices de transports, à la fois sur les modalités d'une réduction massive des besoins de déplacements (...) ainsi que sur le filtrage des accès à nos gares et à nos trains", a indiqué mardi la compagnie dans une déclaration à l'AFP. "Pour réussir ce défi collectif inédit, nous lançons un appel solennel à tous les employeurs qui le peuvent à continuer le télétravail et à aménager les heures d'embauche et de sortie les matins et soirs", a-t-elle assuré. "C'est ce qu'a décidé de faire Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, en annonçant dès hier (lundi) que nous poursuivrons le télétravail de tous nos sièges jusqu'au 8 juin", a-t-elle ajouté.

Des transports réservés aux personnes munies d'une attestation employeur ?

Egalement concernée en Ile-de-France, la RATP a indiqué qu'elle allait travailler (...) pour réadapter l'offre et limiter les flux afin de rendre possible la distanciation sociale en particulier aux heures de pointe. "La RATP aura naturellement besoin du soutien d'autres services de l'Etat pour y parvenir ainsi que de la compréhension et du civisme de ses clients pour limiter leurs déplacements au strict nécessaire", a indiqué la direction à l'AFP.

En Ile-de-France, la patronne des transports régionaux Valérie Pécresse a indiqué sur TF1 "négocier un accord pour que 80% des personnes qui aujourd'hui télétravaillent continuent à le faire" après le 11 mai, et que les arrivées des salariés se fassent "entre 07h et 11h du matin" pour "desserrer l'heure de pointe". Elle envisage également de réserver les transports régionaux aux travailleurs dûment munis d'une attestation de leur employeur.

Contrôle des masques

Dans la pratique, un certain nombre de questions vont se poser : comment faire respecter les règles de distanciation ? Faudra-t-il filtrer les gens à l'entrée des rames et des stations, au risque de les entasser sur un quai ou un trottoir ? Pourra-t-on empêcher quelqu'un de monter dans un bus ? Que faire si un passager n'a pas de masque ? " S'agissant du port du masque, nous organiserons des contrôles avec les forces de l'ordre , avec les opérateurs de sûreté de la SNCF et de la RATP, et pour cela le cadre est bien posé", a indiqué sur France 5 le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Pour les autres sujets pratiques, "nos allons cheminer les jours prochains, pour mettre en place le meilleur niveau de régulation", a-t-il dit. "Ceux qui connaissent le mieux ces sujets, ce sont évidemment les opérateurs de transport et ceux qui en sont coresponsables, l'Etat et les régions", a-t-il ajouté.

Retour "ordonné" des Parisiens "exilés"

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat aux Transports a indiqué qu'il souhaitait un retour "ordonné" du million d'habitants de l'agglomération parisienne qui se sont "exilés" en province pour le confinement. "Un certain nombre de ces Parisiens, qui se sont exilés temporairement, font aujourd'hui des réservations (de billets de train) pour rentrer", a-t-il observé. "L'idée, c'est bien sûr de les faire rentrer de façon ordonnée, s'ils ont besoin physiquement d'aller au travail ou s'ils ont la volonté de remettre leurs enfants à l'école", a-t-il relevé.

"Nous allons organiser dans les prochains jours le retour de ceux qui le veulent", sachant que le nombre de trains restera très limité et que la SNCF continuera à ne pas vendre plus de la moitié des sièges, a ajouté Jean-Baptiste Djebbari. "Nous allons préserver (...) ces restrictions de manière à éviter les phénomènes de propagation du virus entre régions " pendant la période post-confinement entre le 11 mai et le 2 juin, a-t-il souligné.