Transport : l'Allemagne mise sur un ticket mensuel à 49 euros, valable sur l'ensemble des transports en commun locaux

Baptisé «Deutschlandticket», l'offre vise à pérenniser le ticket à 9 euros expérimenté avec succès cet été.

Voilà qui devrait ravir les amateurs d'escapades à répétition. L'Allemagne s'apprête à lancer un abonnement mensuel qui permettra de circuler librement sur tout le réseau des transports en commun locaux (trains régionaux, métro, tramways, bus...) du pays, pour 49 euros seulement. Seuls les trains express et longue distance sont exclus de cette offre alléchante. Le coup d'envoi de cette opération, baptisée « Deutschlandticket », sera donné le 1er mai.

Les Allemands savent à quoi s'attendre : cet été, ils avaient déjà eu la possibilité de bénéficier d'une offre similaire, pour 9 euros par mois . La mesure, limitée à trois mois, devait encourager l'usage des transports et accompagner la hausse des prix de l'énergie. Le bilan de l'opération s'était avéré plus concluant, avec près de 52 millions de tickets vendus . « Contrairement au billet à 9 euros, le Deutschlandticket est destiné à être un billet permanent, résiliable mensuellement » explique la Deutsch Bahn, l'entreprise publique du transport ferroviaire allemand, chargée de commercialiser l'abonnement.

Défi pour la Deutsch Bahn

Galvanisé par ce succès estival, le gouvernement ambitionnait de transformer l'essai au plus vite, dès le début de l'année 2023. Le « Deutschlandticket » mettra finalement quelques mois de plus pour arriver à quai, les débats parlementaires entourant son adoption s'étant révélés plus laborieux que prévu. Tarifs, transports applicables, support... les élus du Bundestag ont passé les modalités du futur abonnement au peigne fin. Jeudi, la chambre a finalement adopté le projet de loi instaurant le ticket à 49 euros. « La plus grande réforme des transports de l'histoire allemande est sur les rails » s'est empressé de twitter le ministre des Transports et artisan du « Deutschlandticket », Volker Wissing.

Pour ce qui est du principal point de crispation - le financement de l'opération - les Parlementaires ont décidé de couper la poire en deux : de 2023 à 2025, le gouvernement fédéral et les Landers contribueront chacun à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an, pour compenser le manque à gagner des sociétés de transport. Pour la suite, le scénario n'est pas encore écrit. « Afin de sécuriser durablement le financement du billet à 49 euros au-delà de 2025, une nouvelle procédure législative doit être engagée en 2025 sur la base d'une évaluation des effets trafic et financiers. » précise le site officiel du Bundestag.

Première compagnie de transport du pays, la Deutsch Bahn devrait être le principal bénéficiaire des contributions de l'État et des Landers. Mais l'équivalent germanique de notre SNCF nationale aura-t-elle les reins assez solides pour supporter une opération tarifaire de cette ampleur? Le dernier rapport de la Cour fédérale des comptes, consacré à la Deutsch Bahn et remis au Bundestag ce mercredi, permet d'en douter. L'institution y pointe une « crise chronique de la Deutsch Bahn », « mettant en danger l'ensemble du système ferroviaire ». Elle s'alarme surtout du déficit accumulé par l'entreprise, avoisinant les 30 milliards d'euros. De quoi nourrir aussi les inquiétudes des parlementaires, qui spéculent déjà sur une augmentation à terme du « Deutschlandticket », le tarif mensuel de 49 euros n'étant qu'« un prix de lancement ».

Doubler le trafic sur le rail

En apparence éloignés de ces considérations financières, les Allemands en font pourtant les frais dans leurs trajets ferroviaires quotidiens. Dans un article publié cet été , le correspondant du Figaro à Berlin évoquait la « vétusté du rail allemand », mis en lumière par l'afflux exceptionnel de voyageurs lié au billet à 9 euros. Après des années de sous-investissement, la Deutsche Bahn s'est engagée l'an passé dans des travaux titanesques visant à remettre à niveau ses voies. Ce qui contribue, pour l'heure, à dégrader encore un peu plus la ponctualité observée sur le réseau.

Engagée dans la transition écologique et rattrapée par la crise énergétique, la coalition au pouvoir outre-Rhin souhaite, à l'instar du gouvernement français, mettre un coup d'accélérateur au développement du transport ferroviaire. Instrument phare de cette politique, le « Deutschlandticket » doit permettre de réconcilier les Allemands avec le train, le ministère des Transports ambitionnant de doubler le trafic passager sur les rails d'ici à 2030. Mais la mesure pourrait aussi séduire les voyageurs européens, qui sont, tout comme les citoyens allemands, pleinement éligibles au dispositif. À bon entendeur.