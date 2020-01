Tout savoir sur le livret d'épargne populaire

Il est encore peu connu des Français. Pourtant, le livret d'épargne populaire (LEP), lancé en 1982, est aujourd'hui financièrement plus intéressant que le placement chouchou des ménages qu'est le livret A. La preuve : alors que la rémunération du livret A plongera à 0,5 % à partir du 1er février, celui du LEP passera de 1,25 % à 1 %. Et pourrait bien grimper un peu dans les mois qui viennent. Disponible sous conditions de revenus, 40 % des ménages sont malgré tout éligibles au LEP. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce placement si vous souhaitez réorganiser votre épargne en 2020.Qui a le droit d'ouvrir un LEP ? Le Livret d'épargne populaire est un placement « réservé aux personnes disposant de revenus modestes », selon les textes officiels. Sauf qu'en pratique, 40 % des ménages sont tout de même éligibles à ce dispositif. Les conditions ? Il faut tout d'abord être domicilié fiscalement en France. Ensuite, si vous souhaitez ouvrir un LEP en 2020, votre banquier regardera le revenu fiscal de l'année 2018 de votre foyer fiscal (figurant sur l'avis d'imposition de 2019). Il ne doit pas dépasser certains plafonds, en fonction de la composition de votre foyer. Par exemple, si vous êtes célibataire, ce plafond est fixé à 19 779 euros de revenus annuels pour 2019. Enfin, sachez qu'un seul LEP peut être ouvert par personne, dans la limite de deux livrets par foyer fiscal.Comment ouvrir un LEP ? Actuellement, il vous suffit de présenter votre avis d'imposition -- ou de non imposition -- de 2019 à votre établissement bancaire. Ce document fait en effet apparaître votre revenu fiscal de 2018 et permet à la banque de vérifier que vous correspondez aux critères d'éligibilité. Les justificatifs d'impôt sur le revenu, mis en ligne avant les avis d'imposition, sont également acceptés. Sachez toutefois que, d'ici quelques mois, Bercy entend obliger les banques à accepter les dossiers sans documents ...