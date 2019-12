Tout comprendre sur ce qu'est une franchise et ses avantages

La tendance actuelle est à la création d'entreprise. En effet, investir dans des fonds de commerce variés est à la portée de tous. Toutefois, la crainte de manquer de notoriété et de faire rapidement faillite constitue un frein à la concrétisation du projet. Pour pallier ce manque, le système de franchise représente un bon moyen de commencer. En intégrant un vaste réseau dont la réputation est déjà nationalement forgée, il est plus simple de se faire une place.

Le modèle économique actuel est en pleine expansion. Parmi les structures les plus fiables et rentables se trouvent les franchises. Ce système séduit un nombre croissant d'entrepreneurs et a pratiquement doublé en dix ans. Les chiffres révélés par la Fédération Française de la Franchise confirment l'existence de 75 000 franchisés en 2017. Ces réseaux représentaient alors un total de 59,5 milliards d'euros. Loin de s'arrêter là, les franchises continuent de prospérer. Décryptage.

Franchise : C'est quoi ? / Istock.com - oatawa

Une franchise : définition et caractéristique

Le terme franchise désigne le contrat qui lie un franchisé à un franchiseur. Par le biais de cet accord, ce dernier concède à l'intéressé les droits de sa marque. Ainsi, la personne dite franchisée, toujours maître de ses propres fonds de commerce, intègre le vaste réseau en exploitant la marque, le logo et les produits de la franchise. Bien sûr, le franchiseur reste l'unique propriétaire de son enseigne et bénéficie, de la part de ses franchisés, d'une redevance régulière basée sur le chiffre d'affaires des membres de son réseau. Pour procéder à la création de l'entreprise, il est possible de bénéficier d'aides financières.

Les différents types de franchise

Le système de franchise offre différentes possibilités d'intégration. Selon les préférences de l'entrepreneur désireux de se lancer, son établissement peut assurer différents types de prestation pour la franchise. Avant de créer l'entreprise, certaines questions sont à se poser. Parmi les milliers de réseaux établis en France se trouvent trois sortes de franchise :



La franchise de production : ainsi appelée lorsque le franchisé fabrique des produits pour le compte de la marque. Le logo de cette dernière est ensuite apposé sur l'emballage avant la distribution. < /li>

La franchise de distribution : regroupe les magasins qui se contentent de vendre les produits de la marque. Les boutiques de prêt-à-porter telles que Zara ou H&M intègrent cette catégorie. < /li>

La franchise de service : désigne les établissements qui effectuent une prestation de service spécifique sous le nom commercial de la marque. < /li>

Les avantages de la franchise

Le manque de visibilité constitue l'une des principales craintes empêchant certains entrepreneurs de se lancer dans la création d'entreprise. La franchise permet de contourner ce risque en mettant à la disposition du franchisé une solide notoriété et une image de marque déjà connue de tous. De ce fait, les pertes de temps liées à la diffusion, à la publicité et à la recherche de nouveaux clients sont évitées. Par ailleurs, le franchisé peut bénéficier d'une assistance commerciale et technique fournie par le franchiseur pour l'accompagner dans la mise en place de son établissement. Autrement, il est toujours possible de choisir de devenir micro-entrepreneur.