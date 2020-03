Tours Hermitage: le promoteur menace La Défense d'une amende d'un milliard

Le groupe Hermitage, à l'origine du projet, met en demeure Paris La Défense de respecter leur accord qui prend fin en juin prochain.

Lancé en 2008, le projet des tours jumelles de La Défense n'en finit plus de s'éterniser. Les relations contractuelles entre l'aménageur, Paris La Défense, et le promoteur immobilier russe, le groupe Hermitage, sont au point mort. Les deux parties ont signé en juin 2010 un protocole d'accord qui fait du second le futur acquéreur du site où doivent sortir de terre les deux tours de 323 mètres chacune. Dans un peu plus de trois mois, il prend fin.

«Le protocole d'accord avec le promoteur est éteint, affirme-t-on à Paris La Défense. (Hermitage) n'a jamais versé le moindre centime pour acheter les droits à construire». Désormais, l'aménageur n'attend qu'une seule chose: qu'Hermitage lui verse une indemnité de 30 millions d'euros pour compenser l'immobilisation du terrain et du volume à construire. «Nous ne verserons cette indemnité qu'une fois la promesse de vente signée», rétorque Emin Iskenderov, président d'Hermitage qui affirme qu'à ce jour, «aucune décision du conseil d'administration de Paris La Défense n'a remis en cause le protocole qui est toujours valable».

Curage et désamiantage en cours

Alors que la situation s'enlise, le promoteur a adressé à Paris La Défense, le 19 février dernier, une lettre dont Le Figaro a pris connaissance. Il met en demeure l'aménageur d'exécuter le protocole. Dans le cas contraire, le groupe réclamera l'indemnisation de son préjudice qu'il a estimée à un peu plus d'un milliard d'euros.

Bien que la porte semble bel et bien fermée du côté de Paris La Défense, le président d'Hermitage, qui rappelle avoir obtenu «toutes les autorisations nécessaires, purgées de tout recours», n'a pas abandonné l'idée de construire les tours jumelles d'ici 2024 comme il l'espère. «Les travaux de curage et de désamiantage ont été lancés le 30 septembre dernier (entrepris par RATP Habitat, NDLR)», assure-t-il. Emin Iskenderov affirme également avoir «presque finalisé les négociations avec un des plus grands hôteliers du monde» et avoir «bien avancé avec un locataire de bureaux».

Même le refus du maire LR de Courbevoie (92) Jacques Kossowski, soutien de la première heure du projet, de prolonger un permis de démolition des immeubles situés sur le site, ne perturbe pas le président d'Hermitage. «C'est un non sujet!, s'exclame-t-il. Nous n'avions demandé la prolongation de ce permis que par précaution parce que nous avions une incertitude sur les délais. C'est pourquoi il était incomplet. Nous savions qu'il serait refusé. Mais les autres seront mis en œuvre d'ici l'été». Le feuilleton des tours jumelles de La Défense n'a pas fini de s'éterniser.