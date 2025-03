Tourisme et accessibilité : la France relance le label «Destination pour Tous»

Le gouvernement relance le label « Destination pour Tous » pour renforcer l’accessibilité touristique en France. Objectif : simplifier les critères, élargir son impact et capitaliser sur l’héritage des Jeux de Paris 2024 pour un tourisme plus inclusif.

Enjeu sociétal autant qu’économique, l’accessibilité des destinations touristiques françaises se trouve aujourd’hui au cœur d’un nouveau tournant. Alors qu’en février, la ministre déléguée au Tourisme Nathalie Delattre appelait à une multiplication des sites « Tourisme & Handicap » lors d’une visite d’un hôtel Pullman labellisé, à l’occasion des vingt ans de la «loi handicap» , elle annonce aujourd’hui la refonte du label « Destination pour Tous ». Objectif : clarifier ses critères et renforcer son impact pour faire de la France une référence en matière de tourisme inclusif.

Un label renforcé pour une accessibilité universelle

Lancé pour valoriser les collectivités mettant en place une offre touristique adaptée aux personnes en situation de handicap (moteur, auditif, visuel ou mental), le label souffrait d’un manque de lisibilité et d’un processus de labellisation parfois complexe. Désormais simplifié et renforcé, il s’appuie sur une grille d’évaluation nationale qui permet aux collectivités d’analyser l’accessibilité de leurs infrastructures, de l’offre culturelle et sportive aux transports en passant par l’hébergement et la restauration.

Autre évolution : les commissions communales à l’accessibilité et les préfets référents inclusion et handicap auront un rôle plus actif dans l’accompagnement et l’évaluation des candidatures.

Capitaliser sur l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques

Avec cette réforme, la ministre ambitionne de faire de la France une référence en matière de tourisme inclusif, s’inscrivant dans l’élan des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. « L’accessibilité des lieux touristiques pour les personnes en situation de handicap est avant tout un droit moral et légal auquel je suis très attachée » , a souligné Nathalie Delattre, rappelant que 12 millions de Français sont concernés.

Les destinations déjà labellisées, parmi lesquelles Bordeaux , Balaruc-les-Bains, Amiens, Toulouse , Nîmes ou encore Dunkerque, illustrent les progrès réalisés en matière d’accessibilité universelle. L’enjeu désormais ? Élargir le dispositif à de nouveaux territoires et mieux accompagner les professionnels du tourisme dans cette transition.

Un duo complémentaire avec « Tourisme & Handicap »

Ce repositionnement du label s’articule avec «Tourisme & Handicap», certification attribuée aux établissements garantissant un accueil adapté. En combinant ces deux approches – infrastructures accessibles et services touristiques inclusifs – le gouvernement espère consolider l’attractivité de la France en tant que destination exemplaire pour tous les voyageurs.

Les collectivités souhaitant candidater peuvent retrouver les nouveaux critères de labellisation sur le site de la Direction générale des Entreprises (DGE).

