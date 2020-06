Titre-restaurant : quand le plafond va-t-il être relevé à 38 euros ?

Le doublement du plafond d'utilisation des titres-restaurant aurait dû être effectif dès le 2 juin, jour de la réouverture des restaurants. Or, le décret n'était toujours pas publié au Journal Officiel ce mercredi, rapporte BFMTV.

(Photo d'illustration) ( AFP / ERIC PIERMONT )

La mesure doit relancer le secteur de la restauration, qui a repris du service mardi 2 juin après deux mois et demi de fermeture à cause de la crise du coronavirus. Pour inciter les salariés à dépenser leur stock de titres-restaurant non utilisés ces dernières semaines, le gouvernement a décidé de relever le plafond de 19 euros à 38 euros par jour. Sachant que quatre millions de salariés dépensent environ 6 milliards d'euros par an de titres-restaurant, le stock accumulé pendant le confinement représente environ 1 milliard d'euros à dépenser , souligne LCI.

La mesure devait entrer en vigueur le 2 juin, mais le décret n'avait toujours pas été publié au Journal officiel ce mercredi, souligne BFMTV. Selon la chaîne d'info, sa parution devrait intervenir d'ici la fin de cette semaine, voire au début de la semaine prochaine, au plus tard.

La fixation du plafond à 38 euros ne doit concerner que les restaurants, le plafonnement des dépenses quotidiennes réalisées avec le titre restaurant (sous forme papier ou via carte de paiement) restant fixé à 19 euros pour les dépenses réalisées dans les magasins alimentaires.

Le ministère du Travail avait annoncé fin avril que le plafond serait relevé à 95 euros une fois par semaine pour payer des courses alimentaires tant que les restaurants resteraient fermés. Une mesure qui n'a jamais été mise en oeuvre.