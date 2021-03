La crise sanitaire a créé une situation particulièrement difficile pour tout le monde, en particulier pour les restaurants. Ces derniers font partie des premiers à avoir reçu l'ordre officiel de fermer. À l'heure actuelle, les restaurants français n'ont toujours pas repris le cours normal de leur activité. Toutefois, ceux qui ont des tickets-restaurant à disposition, dont la date d'expiration est légalement fixée, n'ont pas à s'inquiéter. En effet, la validité de ces titres sera prolongée jusqu'en août 2021 sur ordre du Ministère de l'Économie.



Le secteur de la restauration continue de subir les retombées de la crise économique. Voilà longtemps que les Français n'ont pas pu apprécier un bon restaurant, payé avec leur pass ! Normalement, la majorité des titres restaurants générés en 2020 sont sur le point d'être périmés. Néanmoins, le gouvernement a annoncé, dans une publication du Journal Officiel en décembre 2020, l'extension de la validité de ces tickets jusqu'en mi-2021. Décryptage.

Tickets-restaurant 2020 : prolongation de la validité des titres jusqu'en septembre 2021 - iStock.com/wagnerokasaki

Une prolongation exceptionnelle en temps de crise

Le fonctionnement des titres-restaurant n'est plus un secret pour les Français. D'ailleurs, beaucoup ont pris pour habitude de les accumuler. Ainsi, tout le monde sait qu'une fois ces tickets expirés, il ne reste plus grand-chose à faire avec. Au fil des confinements cependant, les Français ont amassé une valeur approximative de 700 millions d'euros en titres-restaurant. Pour le gouvernement, il n'est pas question de laisser cette somme échapper au secteur de la restauration. Ainsi, le Ministre de l'Économie a annoncé, le 3 février 2021, la prolongation de la validité de tous les tickets-restaurant. Peu importe leur mois d'émission au cours de l'année dernière, tous les titres sur le point d'expirer se voient attribuer une nouvelle date de péremption, à savoir le 31 août 2021. Restaurants, magasins alimentaires, supermarchés continueront donc d'accepter ces tickets jusque-là.

Un plafond journalier revalorisé

Les tickets-restaurant sont limités par un plafond d'usage journalier. En temps normal, ce dernier s'élève à 19 €, que le ticket soit utilisé au resto ou dans un magasin de distribution. Exceptionnellement, jusqu'à la nouvelle date d'échéance, ce plafond journalier se voit doubler de montant et s'élève désormais à 38 €. Cette mesure permettra aux Français d'écouler rapidement les titres accumulés avant qu'ils n'expirent à nouveau. Par ailleurs, le Ministère de l'Économie a également étendu l'usage des tickets aux dimanches et jours fériés. Par contre, le nouveau plafond, bien qu'il concerne également les titres-restaurants réinventés par Lunchr, n'est applicable que dans les restaurants.

Quelles possibilités au-delà de la nouvelle date d'expiration ?

Tout en continuant d'espérer une réouverture prochaine des bars et restaurants, les Français pourront malgré tout utiliser leurs titres-restaurant. En effet, il est désormais possible de payer les commandes "click and collect" et les plats livrés avec. Le nouveau décret du ministère offre une grande flexibilité quant à l'usage des tickets jusqu'en août. Au-delà de cette échéance, il sera toujours possible d'échanger les titres contre des tickets datés de 2021. Toutefois, la personne concernée devra effectuer la démarche entre le 1er et le 14 septembre 2021.