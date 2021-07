Ticket restaurant : bientôt la fin du plafond journalier à 38 euros ?

Le relèvement du plafond quotidien, décidé au printemps dernier, doit prendre fin au 31 août. Les restaurateurs espèrent que la mesure sera prolongée.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

C'est une décision qui a réjoui les quatre millions de salariés français qui bénéficient de tickets restaurant : après le premier confinement au printemps 2020, le gouvernement a décidé de modifier momentanément les règles d'utilisation de ce moyen de paiement afin de soutenir les restaurateurs et de permettre aux Français en télétravail d'utiliser les titres emmagasinés. Désormais, et jusqu'au 31 août, les tickets restaurant peuvent être utilisés les dimanches et jours fériés, dans une limite quotidienne de 38 euros, contre 19 auparavant.

La mesure a également ravi les restaurateurs. "Il y a eu un réel retour, ces mesures ont tout de suite porté leurs fruits", a ainsi observé sur BFMTV Romain Vidal, président du collège des restaurateurs au sein de la Commission Nationale des Titres Restaurant (CNRT). "Il y a eu un effet", a confirmé sur l'antenne Franck Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Île-de-France. "On a bien vu que les salariés qui ont la chance de bénéficier de tickets restaurant avaient des stocks très importants" après le premier confinement "et, quand on a rouvert, ils les ont utilisés", a-t-il souligné.

Ces mesures, qui doivent prendre fin le 31 août, seront-elles prolongées ? Interrogé par BFMTV , le ministère de l'Economie a expliqué être "en train de faire l'analyse de la situation" et a indiqué que "la décision n'est pas encore prise". Le gouvernement devrait trancher "après la mi-août", indique la chaîne d'information.

Les restaurateurs souhaiteraient voir ces mesures prolongées. Selon Franck Delvau, il s'agit d'un soutien nécessaire alors que "la situation de nos établissements va être très compliquée à partir du mois d'août" avec la mise en place du pass sanitaire, prédit-il en s'appuyant sur les premiers bilans de son application dans les lieux de culture où la fréquentation baisse de "60% en moyenne".