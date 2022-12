Tempête Alex: Casterino, dernier village isolé, à nouveau accessible

Casterino, dernier hameau isolé de la vallée de la Roya depuis la tempête Alex de 2020, est de nouveau accessible par la route, qui a rouvert vendredi, a-t-on appris auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Situé à 1.550 m d'altitude, au-dessus du village de Tende, près de la frontière italienne, le hameau touristique et ses hôtels n'étaient plus accessibles par la route départementale 91, fortement endommagée lors des intempéries du 2 octobre 2020 qui avaient fait 10 morts et huit disparus et détruit de nombreuses infrastructures.

"La route a rouvert ce matin à 10h00", a indiqué vendredi à l'AFP le service de communication du Conseil départemental, en précisant que "de nouveaux travaux sont prévus, mais (que) la route restera ouverte avec une circulation alternée".

Pour rouvrir l'intégralité de cette route et la sécuriser, le département a dépensé 25 millions d'euros, dont 6 millions pour la construction d'un ouvrage paravalanche.

"On a de nouveau un accès continu, ça nous change la vie", a réagi Paul Servel, qui exploite l'auberge Sainte-Marie-Madeleine et se réjouit d'être "au complet pour Noël et le jour de l'An". "Mais on sait que l'économie du village ne reprendra vraiment que l'été prochain", a ajouté l'aubergiste, joint par l'AFP.

Point de départ en été vers la "vallée des Merveilles" et ses 40.000 gravures rupestres, Casterino, qui ne compte qu'une dizaine d'habitants à l'année, offre en hiver des pistes de ski nordique et de promenade en raquettes.

Une somme globale de 572 millions d'euros a été consacrée par l'Etat à la reconstruction des trois vallées sinistrées de la Vésubie, la Tinée et la Roya.