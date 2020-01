Téléphone, électricité, assurance... optimisez vos abonnements en trois clics

Téléphone, Internet, électricité, séries ou encore salle de sport... Les abonnements envahissent le quotidien des Français. Au milieu de cette forêt de contrats, difficile de s'y retrouver. Et quand s'y ajoute la paperasse, c'est souvent la passivité qui, de guerre lasse, s'empare du consommateur. Une opacité et une passivité qui coûtent cher : entre les contrats mobiles obsolètes et les abonnements à des chaînes télé que l'on ne regarde plus, les dépenses inutiles s'accumulent vite.C'est à ce problème qu'entend s'attaquer Ideel, start-up parisienne fondée en 2018, qui promet de prendre en charge gratuitement la gestion de vos abonnements. Un service décliné sur le web et sur application mobile, en trois étapes. D'abord, y voir clair : le « tableau de bord » permet de garder en un coup d'œil la trace de l'ensemble de ses contrats souscrits. Mieux encore, l'application prévient l'utilisateur à l'approche des dates de réengagement ou des fins de périodes d'essai. Un moyen bien utile d'éviter les mauvaises surprises.Deuxième étape : l'optimisation. Ideel se fait fort de repérer les contrats les moins chers grâce à son algorithme de recherche qui épluche plus de 400 offres. « On n'accepterait pas de payer une baguette 4 €, mais on paie encore des forfaits mobiles à 30 € ; et ce ne sont pas des gens riches qui subissent ces abonnements trop chers », s'indigne Edouard Alexandre, le jeune fondateur d'Ideel.Une programmation anticipée des résiliationsTroisième étape, la plus prometteuse : la prise en charge des formalités de suspension, résiliation ou souscription par Ideel. « Ce sont ces procédures archaïques ou délibérément compliquées qui freinent les abonnés », justifie Edouard Alexandre. La start-up permet à l'utilisateur de modifier ou résilier son contrat rapidement. Il faut pour cela mettre en ligne à chaque fois les documents requis, comme le RIB, Ideel ...