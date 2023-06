Le groupe de cliniques privées Ramsay bouleverse l’offre médicale française avec un abonnement de téléconsultation à 11,90 euros par mois. Si le service émerge comme une solution potentielle aux déserts médicaux, elle n’en suscite pas moins la controverse.

Téléconsultation par abonnement, pour ou contre ? -iStock-1421461100

Un accès 24 h/7

À la manière d’un service de streaming en ligne, le groupe de cliniques privées Ramsay vient de lancer son propre abonnement. Moyennant 11,90 euros par mois, l’offre de services baptisée « 24/7 » permet aux abonnés de consulter un professionnel de santé dès qu’ils en ont besoin. Ramsay précise qu’une « fois l'abonnement souscrit, aucun surcoût et aucune facturation à l’acte ne seront demandés », puisque toutes les téléconsultations sont incluses dans le forfait. Le service se targue de proposer un portefeuille de professionnels issus de plus de 20 spécialités médicales, ainsi que des professions paramédicales. Après souscription de l’abonnement, la téléconsultation s’effectue sur un ordinateur ou par téléphone. Les documents médicaux associés sont par la suite transmis par courriel et accessibles via un lien sécurisé.

Une offre de services complète

Ramsay Services, en s’appropriant les codes des opérateurs de communications ou de logistique comme Netflix ou Amazon, propose à ses abonnés de « jeter un œil à tout ce que [son] abonnement inclut ». Ramsay précise également que « 100 % des médecins et des professionnels paramédicaux sont diplômés en France et inscrits au Conseil de l'ordre des médecins ou à l'ordre de leur profession » et que le service – complémentaire au parcours de soin habituel – est garanti sans « filtre ni intermédiaire ni délais d'attente », dans la limite d’un nombre raisonnable de consultations. Avec cette offre de services aussi déroutante qu’inédite, Ramsay se positionne comme un précurseur dans un domaine de services saturé à l’échelle du territoire.

Déserts médicaux vs inégalité des soins

L’émergence de la télémédecine se pose comme l’une des conséquences de la dégradation progressive du système de santé, incarnée entre autres par la progression des déserts médicaux ou encore la saturation des hôpitaux publics. Si l’offre existait déjà, Ramsay est le premier opérateur à offrir un accès d’aussi grande envergure à la téléconsultation. Son abonnement s’attire d’ores et déjà les critiques des politiques – de tous bords – et des associations. Le collectif Nos services publics dénonce notamment « une attaque contre l’égalité en matière de soins ». Outre la sélection basée sur l’argent et la qualité des soins prodigués, le collectif remet en question les garanties de sécurité pour les patients, définies dans les accords entre la Cnam et les médecins libéraux. Il soulève par ailleurs des questions concernant le remboursement de ces consultations par l’Assurance maladie et l’impact de ces ressources médicales sur le budget de la santé publique.