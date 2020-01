Taxi : les tarifs des courses augmentent en 2020

Le prix des taxis va augmenter en moyenne d'environ 3% en cette année 2020. Le tarif minimum de la course va passer de 7,10 euros à 7,30 euros. La hausse est encore plus importante pour les forfaits vers les aéroports.

Les tarifs des taxis augmentent en cette année 2020. Un arrêté publié au Journal officiel le 29 décembre dernier fixe les prix que peuvent désormais appliquer les chauffeurs. Ils entreront en vigueur au plus tard le 1er février prochain, indique Le Figaro.

Le tarif minimum d'une course passe ainsi de 7,10 euros à 7,30 euros. Dans le détail, le coût de la prise en charge s'élèvera désormais à 4,18 euros contre 4,10 euros en 2019 et le prix du kilomètre va passer de 1,10 à 1,12 euro. Le « supplément bagages » est fixé à 2 euros « par encombrant » et une majoration est autorisée à partir du 5e passager. Elle s'élève à 4 euros à Paris et à 2,50 euros ailleurs.

Le prix des trajets vers les aéroports en nette hausse

Si le client a réservé, le prix maximum horaire pour la période d'attente a été fixé à 37,46 euros. Cette limite s'applique aussi à la marche lente en cas d'embouteillages par exemple. Le supplément lié à la réservation varie selon les villes. A Paris, il s'élève à 4 euros pour une réservation immédiate et 7 euros si elle est effectuée à l'avance.

Les tarifs forfaitaires pour se rendre dans les aéroports parisiens augmentent également. Depuis Paris rive droite, il faudra débourser 53 euros pour se rendre à Charles-de-Gaulle contre 50 euros en 2019 et 37 euros pour Orly contre 35 auparavant. Depuis Paris rive gauche, la course pour Charles-de-Gaulle coûtera 58 euros au lieu de 55 euros. Pour Orly, ce sera 32 au lieu de 30.