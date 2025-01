Taxer les retraités aisés : qui serait concerné par l′idée de la ministre du Travail ?

Astrid Panosyan-Bouvet suggère de mettre à contribution ceux qui perçoivent plus de 2.000 euros, voire plus de 2.500 euros. 5 millions de personnes au moins seraient visées.

Faut-il mettre à contribution les retraités les plus aisés ? Les suggestions se multiplient en la matière.

Début janvier, le président du Conseil d'orientation des retraites avait émis l'idée de supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient les pensions . Cette fois, c'est la ministre du Travail qui est sortie du bois.

Hier, s'exprimant sur TF1 , Astrid Panosyan-Bouvet a proposé d'alourdir la fiscalité des pensions les plus élevées, citant les seuils de 2.000 euros voire de 2.500 euros. Seule une fraction des 17 millions de retraités seraient donc concernés.

Rappelons en effet que 40% d'entre eux environ (6,7 millions de pensionnés) perçoivent plus de 2.000 euros par mois et ils ne sont que 30% (5 millions) à toucher plus de 2.500 euros.

0,5% des revenus ?

Concernant les recett