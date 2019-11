Tarif des mutuelles : ce qui va changer au 1er janvier

J - 6 semaines. Le premier janvier prochain entre en application le deuxième des trois volets de la réforme dite 100 % santé. Il laissera un reste à charge nul aux patients qui choisiront des lunettes et prothèses ou bridges dentaires inscrits dans le panier 100 % santé. Il va aussi réduire de 250 euros le plafond tarifaire des audioprothèses concernées. Même si la réforme ne sera pleinement appliquée qu'en 2021, de nouvelles charges attendent donc les mutuelles, institutions de prévoyance et assurances privées en santé.Les patients vont-ils se ruer sur ces nouvelles offres ? Quel impact aura la réforme sur les cotisations des complémentaires ? Selon nos informations, après une progression de 2,1 % en 2019 en moyenne, en 2020 la hausse serait de 2 à 3 %, avec quelques contrats à + 8 %.Surveillant les tarifs comme le lait sur le feu, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a réuni le 8 novembre dernier le comité de suivi de la réforme. L'occasion de rappeler les complémentaires santé à la modération et de marteler à nouveau : « Le 100 % santé ne peut pas être un motif de hausse des tarifs en 2020. »Dans la foulée, Thierry Beaudet, le président de la Mutualité française qui représente 540 mutuelles, a annoncé que l'an prochain « les cotisations des mutuelles augmenter [aie] nt dans les mêmes proportions que les années précédentes, c'est-à-dire en moyenne 3 % par an ». Mais d'ajouter, les tarifs étant libres, que « des cas particuliers restent néanmoins toujours possibles, pour retrouver l'équilibre des contrats ». Comprenez que des hausses supérieures ne sont pas à exclure. Le CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance), qui représente 39 institutions couvrant 13 millions de personnes, assure, lui, qu'« aucune hausse spécifiquement liée à la réforme n'interviendra en 2020 ». La FFA, enfin, qui représente les assureurs privés, se tait.Comparateurs et courtiers très prudentsMais ...