Sur le climat, la Caisse des dépôts peut encore progresser, selon la Cour des comptes

La Caisse des dépôts (CDC) peut encore progresser dans la mise en oeuvre de ses objectifs climatiques, notamment sur l'évaluation de son impact et sur la transparence, a jugé la Cour des comptes dans un rapport publié vendredi.

"Tout en reconnaissant l'engagement de la Caisse" en faveur du climat, l'institution, qui a examiné la période allant de 2015 à 2022, estime que la CDC "produit et affiche des résultats qui pourraient être pour certains mieux étayés".

Evoquant la transition écologique et énergétique, la Cour des comptes, critique la "communication sur la contribution du groupe", qui se targue de financer 15% de la stratégie nationale bas carbone.

Un chiffre qui, selon les Sages de la rue Cambon, "s'appuie sur des estimations fragiles et relève d'une approche discutable, risquant de prêter le flanc à une accusation d'écoblanchiment".

La Cour des comptes pointe également du doigt un "retard" dans l'octroi de prêts à la rénovation énergétique, de l'ordre de 1,4 milliard d'euros "en deçà de la cible sur la période 2020-2022".

Par ailleurs, la CDC "affiche un principe de transparence mais en a une interprétation restrictive".

"La question de la publication de la composition de son portefeuille d'actions et de ses votes sur les résolutions climatiques est notamment posée", juge-t-elle.

La Caisse des dépôts, souvent considérée comme le bras financier de l'Etat, gère plus de 1.300 milliards d'euros, dont une partie provient de l'épargne des Français avec notamment le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire.