Justifier d'une expérience professionnelle préalable est souvent appréciée par les recruteurs sur le marché du travail. Grâce aux stages, les étudiants se voient offrir l'occasion de découvrir le métier dans le secteur qui les intéresse. Cette étape constitue une importante marche pour appliquer les acquis théoriques au cours du cursus. Comme il s'agit d'un travail, les stages sont généralement rémunérés. Une étude récente a révélé que cette gratification augmente au fil des années.



Le recrutement des stagiaires est indispensable, autant pour les entreprises que pour les étudiants. Les ressources humaines de nombreuses sociétés ont fini par intégrer cette routine dans leur mode de fonctionnement. Ces nouveaux éléments peuvent en effet s'avérer des atouts pour l'entreprise. Malgré le moindre investissement financier qu'ils engendrent, les stagiaires sont quand même payés. Les offres sont d'ailleurs de plus en plus généreuses. Décryptage.

Stage : Mieux rémunéré qu'avant / Istock.com - Deagreez

Une rémunération à la hauteur

Malgré son statut d'étudiant, le stagiaire fournit un travail conséquent et est légalement gratifié au bout de 44 jours de stage. Le recrutement d'un stagiaire est régi par des règles financières. Cette rémunération se fait suivant un taux horaire de 3,75 €/h. À l'occasion de la Journée Internationale des stagiaires qui s'est tenue le 10 novembre dernier, le site La Relève, spécialisé dans les offres de stages, a mené une étude sur le sujet. Plus de 5 000 étudiants ont participé à ce sondage qui s'est étendu de mai à septembre 2019. Le rapport obtenu établit la gratification moyenne des stages de cette année à 1 036 € brut, soit pratiquement le double du minimum légal autorisé.

Des augmentations considérables au fil des ans

Une comparaison des gratifications moyennes de ces trois dernières années permet de noter une hausse considérable. En effet, si la rémunération versée par l'entreprise sur le compte d'un stagiaire était de 899 € brut en 2017, elle a franchi la ligne des 1 000 euros l'année suivante. Une augmentation de 10% a ainsi été observée entre 2017 et 2018. Dans la foulée, les chiffres ont pris une nouvelle ascension au cours de cette année, se fixant à 1 036 € brut en moyenne. "En général, ce qui tire les indemnisations vers le haut, c'est la revalorisation du seuil minimal", s'étonne Amaury Montmoreau, du cabinet AJstage. Le seuil n'a pas bougé depuis. Dans tous les cas, les stages font bonne figure sur des cv originaux.

Les secteurs les mieux payés

Le secteur professionnel sélectionné pour le stage dépend du parcours universitaire de l'étudiant. Des écarts importants ont d'ailleurs été observés au niveau des rémunérations de stage des différents secteurs. Logiquement, les stagiaires qui intègrent les entreprises de finance et les banques sont les mieux gratifiés, recevant jusqu'à 1 450 € mensuels. Les secteurs du droit et de l'informatique viennent compléter le top 3. Malheureusement, certains domaines se limitent au minimum autorisé, notamment le secteur du graphisme et de la communication. La gratification obtenue peut également dépendre de la taille de l'entreprise choisie, une petite entreprise ou une association ne pouvant se permettre les juteuses gratifications des grands groupes.