Envie d'une escapade sur une île paradisiaque le temps d'un week-end ? C'est chose possible sans avoir à s'envoler à l'autre bout du globe. À quelques kilomètres au sud de la Grèce, l'île de Spetses baigne dans la mer Égée. Spot privilégié pour se détendre le temps de quelques jours loin de la ville, Spetses offre paix et tranquillité à ses visiteurs, en plus d'une batterie de plages splendides et de paysages idylliques.



Les îles paradisiaques ne sont pas toutes dans les Caraïbes et les Antilles. Bien que ces destinations comptent parmi les préférées des Français, elles ne sont pas les seules à valoir un détour. En manque d'idée pour mettre à profit un congé à venir? L'île de Spetses est la destination par excellence. L'atmosphère fraîche de ce petit territoire grec respire les vacances. Zoom sur cette destination.

Spetses, le petit coin de paradis grec / Istock.com - Fotofantastika

Histoire et situation géographique

Située à l'entrée du golfe Argolique, l'île de Septses fait partie de l'archipel Saronique. Voisine des îles d'Hydra et de Dokos, cette île grecque, aussi appelée île aux Jasmins, est accessible à seulement 2 h de bateau de Pirée. Elle est séparée d'Athènes d'environ 50 miles. Spetses est une municipalité indépendante qui compte environ 4 000 habitants. Peu connue des touristes français, cette île grecque tient une place particulière pour les Grecques, la plupart y possédant une villa secondaire pour s'éloigner de temps à autre du tumulte urbain. Loin de l'île de pins, aussi appelée île la plus proche du paradis, le calme de ses rues, sa nature paisible et la beauté de ses plages en font une destination idéale pour se relaxer.

Les particularités de l'île de Spetses

Baignant dans une mer translucide, Spetses se démarque principalement des autres villes par l'absence quasi totale de voitures dans ses rues. Ainsi, sa découverte inclut beaucoup de marche à pied, un mode de déplacement autant bénéfique pour la santé que pour l'environnement. Toutefois, des locations de vélos électriques sont proposées sur place pour ceux qui désirent partir à la découverte de ses recoins. Des quads et des scooters circulent également dans ses ruelles. Outre la tranquillité presque absolue qui la caractérise, la ville de Spetses est parsemée de demeures anciennes à l'architecture néo-classique, certaines ayant même conservé la chaux de leurs murs.

Les spots incontournables de Spetses

Comme toute destination, l'île de Spetses, à intégrer sur la liste des îles à visiter, compte un bon nombre de lieux touristiques. Le plus ancien palace de Grèce, l'hôtel Poséidon, construit en 1924, s'y dresse jusqu'à ce jour. À côté du palace se trouve le Dapia, la partie moderne de la ville, où des terrasses de cafés divers offrent une vue panoramique sur le port. Par ailleurs, l'île ne manque pas de belles plages où se promener, chacune étant accessible par la seule et principale route qui parcourt les 22 km² de territoire. Les fans d'activités nautiques pourront ainsi profiter des plages d'Agia Marina, de Kaiki et d'Anargyrios, pour se détendre et s'amuser. Un peu plus au nord, la baie de Zogéria, véritable petit coin paradisiaque, est un must lors d'un séjour à Spetses.