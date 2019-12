Sondage : moins d'un Français sur quatre a préparé un testament

« Bon vivant rime avec prévoyant », disait un grand-père dans une publicité des années 1990. Un sage conseil que pourtant peu de Français applique. C'est ce que nous apprend une étude menée du 11 au 15 octobre auprès de 1173 personnes par Testamento, une plate-forme qui propose des services de testaments en ligne (sondage réalisé avec la plate-forme Toluna QuickSurveys et selon la méthode des quotas). Seulement 22 % des sondés ont déjà exprimé leurs dernières volontés par écrit. « Ce résultat n'est pas très étonnant, la mort reste un tabou culturel important », constate Virgile Delporte, fondateur du site.Un manque d'anticipation plus flagrant chez les personnes seules : seulement 17 % des veufs ou célibataires ont pris la peine de rédiger un testament. A l'inverse, les pacsés (37 %) et les familles nombreuses (28 %) sont plus avisés. Et plus le patrimoine est complexe (investissement immobilier, assurance vie, PEA...), plus le recours au testament est employé.La crainte d'une démarche trop complexeL'étude montre aussi que, sur ce sujet également, les inégalités sont criantes. La catégorie professionnelle et le niveau d'études constituent un réel marqueur. Les ouvriers (18 %) ou les titulaires d'un CAP/BEP (17 %) sont ainsi très peu nombreux à prendre les devants avec un testament, alors que les cadres et professions intellectuelles supérieures (27 %) ou les bac + 4 et plus (24 %) ont déjà réglé par écrit leurs affaires pour leurs héritiers.« Il y a cette idée qu'un testament c'est très compliqué, qu'on n'est pas suffisamment éduqué pour s'en occuper, poursuit Virgile Delporte, qui avait déjà mis le doigt sur le problème. Chez Testamento, on a réécrit les articles du Code civil qui concernent la succession, de telle sorte qu'un adolescent soit capable de tout comprendre. »Les jeunes plus avisésLe manque d'information, c'est ce qui explique avant tout l'impréparation des ...