SNCF : les ventes de billets de train pour Noël sont ouvertes

Un homme prend un TGV gare Montparnasse à Paris. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Dès ce mardi 6 octobre, il est possible d'acheter ses billets de train pour rejoindre ses proches pour les fêtes de fin d'année : les ventes de billets de TGV inOui et Ouigo et de train Intercités sont désormais ouvertes , a annoncé la SNCF.

Face aux incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19, les billets de TGV inOui et Ouigo et de train Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier 2021. Les billets TGV InOui et Intercités sont remboursables jusqu'au départ, les billets Ouigo jusqu'à 1h30 avant le départ. La différence tarifaire reste à la charge du voyageur en cas d'échange. En revanche, les billets TER en correspondance avec un trajet en TGV ne seront plus remboursables sans frais après le 1er novembre.

Comme chaque année, la vente de billets pour Noël risque fort de réunir de nombreux voyageurs. Les premiers à réserver seront donc les plus susceptibles d'obtenir les meilleurs tarifs voire tout simplement une place, certains trains circulant à Noël étant traditionnellement pris d'assaut.