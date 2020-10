SNCF : les reports et annulations sans frais prolongés jusqu'à janvier 2021

La SNCF veut encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées au Covid-19.

(Photo d'illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Entrés en vigueur début mars, avant même le confinement, l'échange et le remboursement sans frais des billets de train grandes lignes avaient déjà été prolongés jusqu'au 1er novembre. Alors que les indicateurs du Covid-19 virent au rouge, la SNCF a annoncé mercredi qu'elle prolongeait la mesure jusqu'au 4 janvier 2021 , pour encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire.

"C'est un geste commercial renouvelé en cette période particulière et difficile d'incertitude sanitaire, qui permet à tous de réserver en toute sérénité ses futurs congés et déplacements, en particulier pour les fêtes familiales de fin d'année", a expliqué une porte-parole à l' AFP .

Cette mesure concerne les TGV inOui, Ouigo et Intercités, ainsi que les TER en correspondance. Les billets sont annulables sans frais avant le départ pour inOui et Intercités, et une heure et demie avant pour le service low-cost Ouigo . La différence tarifaire demeure à la charge du voyageur en cas d'échange si le prix du nouveau billet est plus élevé.