La priorisation des solutions digitales dans tous les aspects du quotidien vise une simplification de diverses démarches. Avec deux applications à disposition, à savoir Assistant SNCF et OUI.sncf, la compagnie ferroviaire française poursuit son élan sur le chemin de l’accessibilité. Dans ce cadre, la SNCF a annoncé, pour le plaisir de ses usagers, la mise en place imminente d’une nouvelle application, baptisée SNCF Connect.Prévu dans le courant du premier mois de 2022, le nouveau produit digital de la compagnie réunit en une seule application toutes les fonctionnalités des deux précédentes. SNCF Connect veut tout prendre en charge. Zoom sur les détails.

SNCF Connect : l'appli pour les trajets du quotidien attendue pour 2022 / iStock.com - ollo

Un produit digital unique qui englobe l’entièreté de la SNCF

Comme promis par la compagnie à ses fidèles utilisateurs du quotidien, la nouvelle application SNCF Connect est en passe de devenir une réalité. Développé en à peine une année par la filiale numérique de la société, à savoir e.Voyageurs SNCF, le nouveau service digital, décliné sous une version web et une application mobile, est prévu pour janvier 2022. L’ambition de la SNCF d’unifier les fonctionnalités de ses deux applications actuelles en un portail unique remonte à quelques années. Il aura ainsi fallu attendre le 18 novembre 2021 pour voir l’idée se concrétiser à travers l’annonce officielle de l’entreprise. Dès lors, SNCF Connect prendra le relais, remplaçant dans la foulée OUI.sncf et l’Assistant SNCF. Cette refonte conséquente fait suite à la décision de la SNCF de relancer les trains de nuit, plus pratiques et plus écologiques.

Un moyen unique de simplifier les déplacements des voyageurs

Pour la compagnie ferroviaire française, la mise en service de SNCF Connect, la nouvelle application tant attendue, répond principalement à un objectif de simplifier la mobilité et le déplacement des voyageurs. Elle épargne ainsi la peine de devoir ouvrir OUI.sncf pour réserver un billet pour ensuite devoir basculer sur l’Assistant SNCF pour monitorer les horaires des trains. Dès janvier 2022, tous les services digitaux de la SNCF seront réunis en un seul endroit : SNCF Connect. Abonnements, titres de transport, informations sur les itinéraires ne sont que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités accessibles depuis l’application. En soi, SNCF Connect se veut la réponse à tous les besoins des clients de la compagnie. Qu’il leur faille modifier ou annuler un trajet, les voyageurs n’auront qu’à opérer quelques clics depuis la nouvelle app et le tour est joué.

La diversification des moyens de transport mis à disposition

À l’instar de la société Uber qui avait lancé ses vélos et trottinettes électriques Jump à Paris, la SNCF s’engage sur le chemin de la diversité des transports écologiques à travers sa nouvelle application. En plus de centraliser tous les services liés à un déplacement en train, que ce soit en OUIGO, en TGV INOUI, en TER ou en Intercités, SNCF Connect propose d’autres offres de mobilité écoresponsable dans son interface. Ainsi, il sera possible, à travers l’application, de trouver des vélos, des trottinettes en libre-service, voire un covoiturage en cas de besoin. SNCF Connect s’inscrit ainsi dans la politique écologique et durable de la compagnie.