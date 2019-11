SNCF : appliquer la réforme des retraites aux cheminots avec peu d'ancienneté ?

"L'essentiel, c'est qu'à la fin, les cheminots aient des bonnes garanties et que la SNCF soit debout."

Jean-Baptiste Djebbari à Paris, le 13 novembre 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

D'un côté, ceux qui pensent que la réforme des retraites doit s'appliquer à tout le monde. De l'autre, les tenants de la "clause du grand-père" et d'une réforme pour les seuls nouveaux entrants. Au milieu, Édouard Philippe qui veut trouver "le bon curseur" . Dans la continuité des propos du Premier ministre, le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé, mercredi 27 novembre, que la réforme pourrait ne s'appliquer qu'aux cheminots ayant relativement peu d'ancienneté dans l'entreprise, lors d'une rencontre avec des agents de la SNCF.

"Sur des sujets, on continue à bosser, et notamment la fameuse clause du grand-père" qui n'appliquerait la réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, a-t-il ajouté. Entre ceux qui pensent que la réforme doit s'appliquer à tous et ceux qui disent qu'elle ne doit concerner que les nouveaux entrants, il y a probablement un juste milieu à trouver, qui prend compte de la pénibilité, du travail de nuit et du "contrat moral passé avec les gens qui sont entrés à la SNCF", selon lui.

"Ce n'est pas tout à fait pareil d'être entré (à la SNCF) il y a deux ans et d'être entré il y a vingt ans", a-t-il remarqué, estimant qu'on pourrait "converger vers un temps de transition assez long".

"ON A LE TEMPS"

Il déclinait ainsi les propos du Premier ministre Édouard Philippe qui a estimé mercredi midi qu'"on doit pouvoir trouver le bon curseur" entre nouveaux arrivants et employés en fin de carrière pour l'application de cette réforme.

"On a besoin de faire une réforme des retraites (...), mais je pense qu'on a le temps de faire la réforme" , a affirmé Jean-Baptiste Djebbari. "L'essentiel globalement c'est qu'à la fin, les cheminots aient des bonnes garanties, que la SNCF soit debout et motivée pour la suite et (...) qu'on retrouve un peu un esprit de conquête collectif", a ajouté le secrétaire d'État aux Transports.

M. Djebbari a rencontré des agents de la SNCF en compagnie du nouveau patron du groupe Jean-Pierre Farandou, à la Gare Saint-Lazare à Paris, puis à Asnières. Il y a abordé des sujets tels que la réforme ferroviaire, les salaires, la concurrence, la sous-traitance et bien sûr la réforme des retraites, quelques jours avant la grève prévue par les syndicats de la SNCF à partir du 5 décembre, qui s'annonce très suivie.