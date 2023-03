SNCF: amélioration ce weekend, 4 TGV sur 5 et 3 TER sur 5

La SNCF prévoit une amélioration de la circulation des trains ce weekend, alors que la grève contre la réforme des retraites a été reconduite, avec notamment 4 TGV maintenus sur 5 et du mieux en Ile-de-France.

SNCF Voyageurs compte sur 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 3 Intercités sur 5, quelques trains de nuit et 3 TER sur 5 en moyenne nationale, selon les prévisions de la direction transmises à l'AFP vendredi.

En région parisienne, le trafic restera le plus dégradé sur les lignes C, D, P et R avec 1 train sur 2. Les deux tiers des trains doivent circuler sur la ligne H et les trois quarts sur les parties exploitées par la SNCF des lignes A et B du RER.

Le service sera "normal à quasi normal" sur les lignes J, K, L, N, U, T4, T11 et T13.

SNCF Voyageurs reste prudent pour le début de la semaine prochaine. Les syndicats du groupe public ont appelé vendredi à poursuivre leur grève reconductible entamée le 7 mars, au lendemain de l'emploi par le gouvernement du 49.3 pour faire adopter sa réforme des retraites.