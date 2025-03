Sirop d’érable, fromage... Voyage gourmand au Québec, à la rencontre de son terroir surprenant

Prêts à éveiller vos papilles ? Le

«Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es» , disait le gastronome Jean Anthelme Brillat-Savarin. Bien que ses clichés – poutine, sirop d’érable – soient connus de tous, le Québec dévoile des trésors insoupçonnés. Nous suivons les pas de Jean-Martin Fortier, producteur maraîcher depuis plus de vingt ans, pour un délicieux voyage culinaire .

Premier arrêt : le marché Jean-Talon à Montréal . «Un des plus beaux en Amérique du Nord» , clame Jean-Martin Fortier. On y retrouve des produits frais, légumes et fruits. Il tient un stand au marché, ou plutôt «un kiosque» , comme il aime le dire. Carottes empilées à 50 cm de haut, concombres libanais, mesclun, chou kale… «On veut de l’abondance» , s’enthousiasme-t-il. Ici, l’agriculture locale se met en scène, comme un tableau vivant de couleurs et de saveurs.

«Nous n’avons rien à envier aux fromagers français»

Impossible de parler du marché Jean-Talon sans évoquer le roi des produits québécois : le sirop d’érable. «C’est un peu cliché et en même temps ce sont nos traditions» , avoue-t-il. Il en produit lui-même dans sa ferme familiale. Un véritable «rituel» , comme il le qualifie, un moment de partage privilégié pour préparer des crêpes en famille. Et si cet élixir est incontournable, impossible de passer à côté des spécialités fromagères. «Nous n’avons rien à envier aux fromagers français» , pense-t-il. L’occasion rêvée de goûter au Louis d’Or, fromage fermier au lait cru de vache, un véritable délice pour les connaisseurs.

Après cette halte gourmande, direction les Cantons-de-l’Est , à une heure de Montréal. Ici, le paysage change, mais l’abondance persiste. Le maraîcher nous transporte dans une brasserie à Dunham, l’occasion de déguster une bière locale.

Un cidre aux mille saveurs : fraise, poire, vin...

Cap sur son exploitation : une ferme holistique où l’on cultive des légumes, et l’on produit aussi des viandes, avec des porcs nourris en pâturage. « Mon idée, c’est que les gens soient assis dans une ferme et puissent aller voir les légumes». Piments forts, aubergines asiatiques ultra-fines, poivrons, ainsi que des concombres libanais et anglais poussent ici. « Quand les gens mangent, ce qu’on veut leur faire comprendre, c’est qu’ils dégustent une diversité et un terroir incroyable», appuie-t-il.

Derrière les fourneaux, c’est Éric, le chef, qui fait des merveilles. Il propose une carte qui change constamment : «Ce soir, c’est de la selle d’agneau» , confie-t-il. Une cuisine gourmande qui reflète l’évolution des saisons et les richesses locales.

Et puis, cerise sur le gâteau, la touche sucrée : la culture de pommes pour la fabrication du cidre bio dans des vergers à découvrir à la ferme cidricole Équinoxe. Des cidres et spiritueux «inspirés de la Bretagne et de la Normandie », tels que le cidre de fraise, le «cidre rouge» à base de vin, ou encore le cidre de «pomme et de poire» . Autant de spécialités à découvrir, véritables joyaux de «la belle Province », qui viennent clôturer ce périple culinaire sur une note douce et fruitée.

