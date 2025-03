Seul un prodige du subjonctif aura 10/10 à ce test

Subjonctif présent, imparfait ou plus-que-parfait... Ce mode redouté de la langue française nous a fait douter plus d’une fois. Saurez-vous déjouer ses pièges ?

Ah, le subjonctif ! Voilà un des modes verbaux les plus redoutés de la langue française. Il a été la terreur de plus d’un écolier. D’ailleurs, pourquoi parle-t-on de «subjonctif» ? Le mot est dérivé du latin «modus subjunctivus», c’est-à-dire «mode subordonné». Ce qui signifie que le subjonctif est presque exclusivement utilisé dans les propositions subordonnées. Ces dernières sont introduites par une conjonction de subordination («que», «comme») ou une locution conjonctive («après que», «bien que»). On l’utilise pour exprimer le doute, le souhait, l’émotion ou l’incertitude. Contrairement au mode indicatif, qui exprime des faits concrets et vérifiables, le subjonctif traduit des actions non accomplies, hypothétiques ou subjectives.

Comme le reconnaît-on ? On le retrouve après certaines conjonctions («bien que», «avant que», «pour que»), après des verbes exprimant un sentiment («avoir peur que», «regretter que», «vouloir que»), et dans des constructions impersonnelles («il faut que», «il est possible que»). On dira par exemple «je veux que tu viennes» (subjonctif) car il s’agit d’un souhait, tandis que «je sais que tu viens» (indicatif) exprime une certitude.

Il existe quatre temps du subjonctif, bien que seuls le présent («que je sois», «que tu ailles») et le passé («qu’il ait fini», «que nous soyons partis») soient couramment utilisés. L’imparfait, tel «que je fusse» ou «que tu vinsses», et le plus-que-parfait, tel «qu’il eût parlé» ou «que nous eussions vu», se retrouvent surtout dans la littérature. Maîtriser le subjonctif, c’est enrichir son expression et donner plus de nuances à la langue française. Alors, êtes-vous un prodige du subjonctif ?