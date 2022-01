Services financiers: davantage d'acteurs frauduleux identifiés en 2021 par le régulateur

Le régulateur français des banques et des assurances a annoncé mercredi avoir répertorié 1.202 sites ou entités "proposant, en France, des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance sans y être autorisés" en 2021.

Ce chiffre est en légère augmentation comparé aux 1.081 acteurs identifiés en 2020.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) invite d'autant plus le public à la méfiance que "plus de 50%" des offres frauduleuses "usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits", une proportion en augmentation sur un an, selon un communiqué.

Cette liste noire répertoriant les escrocs est disponible sur le site de l'ACPR, mais le régulateur rappelle qu'elle n'est pas exhaustive "car de nouveaux sites non autorisés apparaissent régulièrement sur Internet".

"Quelle que soit la manière dont vous êtes sollicité, vérifiez systématiquement que votre interlocuteur est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en consultant le registre des agents financiers - Regafi, les listes des organismes d'assurance agréés en France ou bénéficiant d'un passeport européen, ainsi que le site de l'Orias, organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance, en banque ou en financement participatif", conseille l'ACPR.

Ce n'est pas la première fois que le régulateur alerte au sujet des nombreuses arnaques qui fleurissent sur internet.