Seniors : ces plateformes qui aident à trouver un logement moins cher

Choisir la bonne solution d'hébergement pour les personnes âgées, surtout quand elles sont en perte d'autonomie, s'apparente à un parcours du combattant. Pressées parfois par l'urgence, confrontées sans préparation à la complexité et la diversité des dispositifs, les familles font souvent au plus vite, passant à côté de solutions alternatives plus adaptées et plus économiques.C'est pour aider ces personnes que se sont créées des plates-formes d'aide et de conseils. Certaines sont spécialisées dans un type d'offres spécifiques, d'autres dans la recherche de financements, comme Cap Retraite. Logement-seniors.com se concentre sur l'hébergement familial, Capgeris sur les maisons de retraite et résidences seniors...Mais de nouveaux venus proposent un service complet allant de la proposition d'hébergement sur devis jusqu'à l'organisation du déménagement, en passant par la recherche de solutions de financement. C'est le cas de la toute jeune plate-forme Margueriteservices.fr, installée en Gironde, ou de Papyhappy.fr, née dans l'Yonne en 2015, qui vient de se lancer en Espagne.Des tarifs déductibles à 50 % des impôtsLa plus emblématique du moment et la plus originale est sans doute PapyHappy, qui se présente comme le « TripAdvisor de l'hébergement » pour seniors. « Les notes sont données par les internautes et par des clients mystères issus du secteur médico-social, explique son fondateur, Joachim Tavares. La notation se fait sur la base de cinq critères : l'hébergement, la restauration, les services, l'ambiance plus une note générale sur cinq », poursuit le PDG de PappyHappy qui a recensé 11 000 logements collectifs et 1000 alternatifs et affiche 5000 avis vérifiés par Bureau Veritas.« Nous proposons des forfaits qui vont de l'écoute, avec la présentation de trois ou quatre solutions d'hébergement, jusqu'à la recherche des aides et allocations, le déplacement sur les lieux de la ...