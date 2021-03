Semaine de 32 heures, 6 semaines de congés payés et retraite à 60 ans : la recette d'Adrien Quatennens contre le chômage

Il faut "travailler moins pour travailler mieux et travailler tous", selon l'insoumis.

Adrien Quatennens à Paris, le 27 mai 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le député LFI du Nord, Adrien Quatennens, s'est insurgé, mercredi 3 mars, contre l'entrée en vigueur annoncée de la réforme de l'assurance-chômage.

"C'est une honte, cette réforme doit être abandonnée", a estimé le cadre insoumis sur franceinfo . "Déjà avant la crise du Covid-19, cette réforme était honteuse", a-t-il expliqué, car "le gouvernement part de l'idée qu'en diminuant l'accès à l'indemnisation du chômage, se serait une politique de retour à l'emploi. Avec cette réforme, 40% des indemnisés vont perdre sur leurs indemnités chômage" .

"Le nombre de demandeurs d'emploi augmente plus vite que le nombre d'emplois créés parce que depuis 2002 le temps de travail est bloqué", a encore estimé Adrien Quatennens, pour qui les solutions sont claires.

"Il faut une baisse du temps de travail"

"Il faut une baisse du temps de travail, selon l'insoumis. Travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. La France insoumise souhaiterait que les 35 heures soient véritablement appliquées et pourquoi pas qu'on aille vers les 32 heures, qu'on puisse avoir une sixième semaine de congés payés et la retraite à 60 ans."

La réforme aménagée de l'assurance-chômage entrera en vigueur le 1er juillet pour le nouveau mode de calcul controversé de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, ont indiqué mardi les syndicats à l'issue d'une ultime séance de concertation avec le ministère du Travail mardi.

Le durcissement de l'ouverture des droits (de 4 à 6 mois de travail sur les 24 derniers augmentés d'une période de neutralisation liée aux confinements) entrera en vigueur au plus tôt au 1er octobre. Il dépendra d'une amélioration du marché de l'emploi appréciée sur six mois à partir du 1er avril.