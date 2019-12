Selon Airbnb, moins d'un logement sur dix est loué illégalement à Paris

INFOGRAPHIE - Seulement un millier de logements sont loués plus de 120 jours par an à Paris, selon Airbnb. Et non pas plus de 20.000 comme le prétend la mairie.

Ça y est, Airbnb s'est enfin décidée à donner le nombre officiel de logements qu'elle loue à Paris: 51.520 très exactement, soit 2,5% du parc parisien. Un chiffre bien inférieur aux «60.000 à 65.000» biens, estimation approximative que la plateforme faisauit circuler depuis quelques années.

Airbnb n'a pas trop le choix: depuis le 1er décembre dernier, les plateformes de location touristique sont obligées de transmettre aux mairies, une fois par an, la liste de tous leurs logements loyés avec l'adresse, le numéro d'enregistrement et le nombre de nuitées. C'est un décret gouvernemental publié fin octobre qui en a décidé ainsi.

Régulièrement, la mairie de Paris accuse Airbnb de détourner entre 20.000 et 30.000 logements. Là encore, la plateforme a souhaité mettre les choses au clair et fournir les chiffres officiels. Il s'avère que moins d'un logement sur dix (7,9% exactement) est loué plus de 120 jours par an, dépassant ainsi le seuil imposé par la loi, selon Le Parisien-Aujourd'hui-en-France qui a pu consulter les données d'Airbnb. Soit exactement 4080 logements (0,3% du parc de logements privés à Paris). «Les outils de contrôle par la loi Élan que j'ai portés l'an dernier commencent déjà à porter leurs fruits», se réjouit Julien Denormandie, ministre chargé du logement.

On est loin de la vingtaine de milliers avancée par la mairie. Leur nombre a diminué de 40% à Paris depuis la mise en œuvre du blocage automatique des nuitées début 2019.

Sur ce total, seulement un quart est recensé dans les quatre arrondissements, ceux-là même où Ian Brossat, adjoint d'Anne Hidalgo, chargé du logement, souhaite interdire la location Airbnb, sous prétexte que les abus y sont les plus nombreux. «Un logement sur quatre ne sert plus à loger des Parisiens», avait-il déclaré au Figaro en septembre 2018 pour justifier sa proposition. Sous-entendu, ces biens sont loués sur Airbnb. Or, les quatre premiers arrondissements comptent quelque 72.000 logements (résidences principales et secondaires, logements vacants exclus), selon l'Insee et seulement un petit millier de biens (1040 exactement) loués plus de 120 jours par an, selon Airbnb. Soit une part de...1,4%. Là encore, on est loin des 25% avancés par la mairie de Paris.

Quid des logements loués à l'année? La plateforme en recense 1180 dans la capitale, soit 2% des biens loués sur Airbnb et 0,1% du parc privé parisien. Dans le centre de Paris (4 premiers arrondissements), à peine 300 logements ont été comptabilisés.

Avec ces chiffres, Airbnb cherche une nouvelle fois à gagner son bras de fer avec la mairie de Paris, avec qui elle est actuellement en conflit. Dans les mois prochains, la justice doit décider si les mesures réglementaires imposées par Anne Hidalgo sont conformes au droit européen ou pas. Si tel n'est pas le cas, la maire de Paris serait fragilisée. En attendant, le directeur d'Airbnb France calme le jeu. «Nous souhaitons travailler avec les autorités afin de promouvoir une pratique responsable et durable de la location meublée touristique», explique Emmanuel Marill. Le message auprès de la mairie passera-t-il?