Séjour à Oman : Mascate en majesté

Deux nouvelles adresses d’exception ouvrent dans la capitale du sultanat d’Oman. L’une incarne l’audace architecturale, l’autre la tradition revisitée. Deux visions du luxe.

The St. Regis Al Mouj, icône futuriste en bord de mer

Face aux vagues hypnotiques du golfe d’Oman, l’architecture du St. Regis Al Mouj Muscat Resort ne manque pas d’audace. Conçu par le cabinet Ibrahim Jaidah Architects & Engineers en collaboration avec Smallwood pour le design, son édifice ondulant évoque les superyachts et les dunes, tel un mirage ancré dans le sable et bercé par les vents marins. Avec ses 250 chambres et suites, chaque baie vitrée de l’hôtel est une ouverture sur l’infini : la mer en toile de fond, le golf en écrin de verdure. Les volumes généreux, les matériaux nobles et les lignes fluides insufflent à chaque espace un souffle d’élégance aérienne.

Une escale d’autant plus accessible que l’aéroport se trouve à quelques minutes seulement, dans le paisible quartier d’Al Mouj. Une première à Oman, neuf restaurants proposent une expérience gastronomique où chaque note raconte une histoire. Roberto’s distille l’essence de la dolce vita italienne, Karibu réinvente les épices de la route des Indes, tandis qu’Hakkasan dévoile une gastronomie cantonaise d’exception. Entre ces murs, les saveurs dansent, s’accordent et transportent. Mais il faut déambuler dans les couloirs du 1 er étage pour trouver, presque caché entre deux chambres, un magnifique spa Guerlain. Hammam d’exception, soins aux essences rares, tout ici évoque la volupté. Havre suspendu entre terre et mer. Deux piscines à débordement, un court de padel et un accès direct à une plage privée parachèvent cette promesse d’évasion absolue.

The St. Regis Al Mouj Muscat (00.968.22.71.11.11 ; Marriott.com ) . À partir de 350 € la nuit.

Mandarin Oriental, voyage lumineux et sensoriel

Proche de l’Opéra royal, c’est dans un tout autre style que le Mandarin Oriental s’érige en refuge élégant entre mer et montagnes. Conçu par le talentueux Xavier Cartron, ce joyau au bord de plage capture l’essence du pays avec une rare délicatesse. Son design subtil marie tradition et modernité : marbre rose du désert, bois de frêne et lanternes en laiton sculptent un écrin feutré et lumineux. Fenêtres ouvertes sur l’horizon, les 150 chambres et suites invitent à la contemplation dans une palette de tons sable et terre brûlée. La lumière y danse sur des tapis tissés à la main, des soieries subtiles et des motifs arabesques esquissés avec légèreté. Les têtes de lit évoquent le kuma, chapeau traditionnel omanais, tandis que chaque détail rend hommage à l’artisanat local.

Langoustines infusées au safran, dattes farcies aux amandes, thés parfumés aux épices douces… La table sublime les produits du terroir avec justesse et audace, tandis que sur le rooftop, la brise marine accompagne cocktails et couchers de soleil éclatants. Havre de sérénité, un spa holistique avec rituels au sable chaud, bains d’encens, massages aux huiles précieuses… Une plongée sensorielle dans l’essence d’Oman. Dernière touche d’exclusivité, le Mandarin Oriental accueille la première boutique hôtelière d’Amouage, prestigieuse maison indépendante de haute parfumerie omanaise. Dans ce sanctuaire olfactif, les effluves de bois aromatiques esquissent une ascension sensorielle, un voyage intime entre passé et avenir, où chaque fragrance murmure l’histoire du sultanat.

Mandarin Oriental (00.968.21.03.88.88 ; Mandarinoriental.com ) . À partir de 504 € la nuit.