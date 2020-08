Les marchés européens ont tous nettement progressé mardi, portés une fois de plus par la perspective d'un plan de relance économique aux Etats-Unis, mais aussi par l'espoir de progrès dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

La fête a été la plus belle à Madrid, qui a pris 2,97% et à Milan, qui a gagné 2,84%. Paris (+2,41%) et Francfort (+2,04%) n'ont pas été en reste tandis que Londres a également pris 1,71%.

Les marchés américains étaient moins entraînés par cet élan: à 18H30 (16H30 GMT), l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average gagnait 1,02%, l'indice élargi S&P 500 0,40%, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, repassait tout juste dans le vert (+0,09%).

"Il s'agit d'une séance éclatante pour les marchés européens, grâce aux espoirs d'un nouveau plan de relance américain après les récents décrets signés par le président Trump", souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les investisseurs ont également appris pendant la séance l'annonce du président russe Vladimir Poutine concernant le développement d'un vaccin contre le Covid-19 par la Russie.

"Il ne faut pas prendre la nouvelle pour argent comptant" mais celle-ci "remet en avant l'espoir d'un traitement rapide qui soulagerait la crise sanitaire" et donc ses conséquences sur l'économie, souligne M. Larrouturou.

Les groupes hôteliers ont bénéficié de l'espoir de la reprise économique: Intercontinental Hotels a bondi de 4,80% malgré son annonce, sans grande surprise toutefois, d'une chute dans le rouge au premier semestre à cause de la pandémie. En France, Accor a encore accéléré après sa belle séance lundi, gagnant 6,67%.

En France toujours, les banques et les assurances ont un peu remonté la pente, avec des progressions de 4,85% pour Crédit Agricole, 4,68%pour BNP, 3,69% pour Société Générale.

Stimulées par les bons chiffres de ventes d'automobiles en Chine en juillet, les valeurs automobiles ont terminé en forte hausse à l'image de BMW (+5,76%), Volkswagen (+5,17% ), ou Peugeot (+5,83%) et Renault (4,11%).

fs/pn/jrp