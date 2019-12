SCPI Epargne Pierre (Voisin) : 66 millions € d'acquisitions au 3ème trimestre

La SCPI Epargne Pierre de Voisin, une des plus performantes du marché de la pierre papier avec un DVM (dividende sur valeur de marché) de 5,97% en 2018, continue sur sa dynamique commerciale avec une collecte de 119 millions € au 3ème trimestre. La capitalisation atteint désormais 852 millions €, et la barre symbolique du milliard € semble à portée de main.

En l'espace d'un an, la capitalisation de la SCPI Epargne Pierre a doublé, et une des forces de la société de gestion Voisin, filiale du groupe Atland, c'est de parvenir à investir cette collecte sans diluer la performance des associés historiques. Plus de 100 millions € d'investissements ont ainsi été réalisés au cours du premier semestre 2019, et la société de gestion en annonce 66 millions € pour le 3ème trimestre. Et contrairement à certaines sociétés de gestion qui ont fait le choix d'élargir leur univers d'investissement à d'autres pays européens, Voisin cultive avec succès sa spécificité d'expert de l'immobilier tertiaire régional français : 100% du patrimoine de la SCPI Epargne Pierre est situé en France, dont plus de 70% en dehors de l'Île-de-France. Ce pari s'avère être gagnant dans la durée car ce sont des marchés immobiliers sur lesquels les taux de rendement sont plus élevés, et où un plus faible nombre d'investisseurs sont positionnés : des marchés de niche sur lesquels Voisin, historiquement basé à Dijon, possède une très solide expérience.

Dans le détail, dix acquisitions ont été réalisées par la SCPI Epargne Pierre au 3ème trimestre : 4 actifs de bureaux (11.724 m2 pour 11,7 millions € à Strasbourg, 12.933 m2 à Roissy Charles-de-Gaulle pour 21 millions €, 2.178 m2 pour 2,5 millions € à Nantes et 3.340 m2 pour 9,7 millions € à Tours), 4 actifs de commerces pour un total de 5,8 millions €, un actif mixte bureaux-commerces à Nantes pour 3,2 millions €, et un actif logistique à Valenciennes (59) pour 9,4 millions €.