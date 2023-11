SCPI Efimmo 1 (Sofidy) : un marché des parts fluide au 2ème trimestre 2023

Le contexte immobilier actuel est devenu plus délicat pour les sociétés de gestion de SCPI en raison du mouvement important et rapide de remontée des taux d’intérêt au 2ème semestre 2022. Ce mouvement commence à avoir des impacts sur le prix des actifs et les volumes d’investissement.

Malgré tout, la SCPI Efimmo 1 de Sofidy, spécialisée sur l’immobilier de bureaux, parvient à consolider son positionnement avec une collecte brute de 90 millions d'euros au 1er semestre (dont 33 millions d'euros au 2ème trimestre) et des objectifs de performance très proches des chiffres affichés en 2022. Sofidy note que le marché des parts reste « parfaitement assuré » sur la période, les demandes de retraits ayant été servies grâce aux volumes importants collectés auprès des nouveaux associés.

Une trésorerie de 100 millions € et un taux d’endettement de 18%

La collecte brute a atteint 90 millions d'euros pour la SCPI Efimmo 1 au 1er semestre 2023 : 56,5 millions d'euros au 1er trimestre, puis 33,5 millions d'euros au 2ème trimestre. Cela « démontre la confiance des épargnants pour investir dans un patrimoine immobilier de bureaux bien acheté, bien géré, bien placé et très mutualisé » selon la société de gestion Sofidy. En parallèle, les demandes de retraits ont été intégralement servies (7,5 millions d'euros au 1er trimestre et 29 millions d'euros au 2ème trimestre), ce qui démontre que « la liquidité du marché des parts est au passage parfaitement assurée » grâce au niveau élevé de la collecte.

Ainsi, à fin juin 2023, la SCPI Efimmo 1 est en possession d’une trésorerie proche de 100 millions d'euros avec un ratio d’endettement « raisonnable » de 18% , constitué majoritairement d’emprunts à long terme, amortissables et à taux fixe. En conséquence, Sofidy estime que son véhicule immobilier « est en position de force pour saisir dans le contexte de marché de nouvelles opportunités d’investissement à bon compte au cœur des métropoles dynamiques européennes ». Ce positionnement avantageux est illustré par la récente acquisition au mois de juillet d’un immeuble de bureaux au centre de Hambourg (Allemagne) pour un montant proche de 35 millions d'euros, avec « une décote significative par rapport à sa valeur un an plus tôt ».

Un taux de distribution prévisionnel entre 4,67 et 5,05% en 2023

En termes de gestion locative, l’événement marquant du 2ème trimestre aura été la réception des travaux réalisés sur l’immeuble Terrasse Bellini à Puteaux – La Défense (92), transformé en établissement d’enseignement supérieur à partir d’une surface de 5.000 m² originellement à usage de bureaux. Des baux de long terme ont été signés par deux grandes écoles avec une prise d’effet le jour de la livraison de l’actif restructuré, impactant positivement le profil locatif de la SCPI dès le 2ème semestre.

« Cette opération témoigne de l’agilité de la société de gestion à opérer le cas échéant un changement d’usage des immeubles afin de répondre à la demande locative et de valoriser durablement le patrimoine de la SCPI Efimmo 1 », résume Sofidy dans son bulletin trimestriel d’information.

Par ailleurs, on relève un taux d’occupation financier (TOF) de 90,11% sur l’ensemble du patrimoine d’Efimmo 1 au 2ème trimestre 2023 , un chiffre quasiment stable par rapport au 1er trimestre (90,27%) et en hausse de 2 points sur les 12 derniers mois avec TOF de 88,07% au T2 2022.

L’ensemble de ces éléments permettent à Sofidy de fixer une fourchette de distribution prévisionnelle entre 10,60 et 11,50 euros par part sur l'exercice 2023 , ce qui correspondrait à un taux de distribution prévisionnel 2023 brut de fiscalité compris entre 4,67 et de 5,05%. Pour mémoire, le dividende brut de fiscalité d’Efimmo 1 était de 11,80 euros en 2022 avec un taux de distribution brut de 4,98% .